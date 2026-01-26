México anuncia “Mundialitos” en todo el país como antesala al Mundial 2026

A 136 días para el inicio del Mundial 2026, en México ya se respira fútbol y se vive la antesala de la fiesta más grande del balompié. Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación de los “Mundialitos”.

Durante su programa matutino, ‘Las Mañaneras’, Sheinbaum habló sobre el lanzamiento del “Mundial Social México 2026”. Se trata de un conjunto de torneos y actividades se llevarán a cabo antes de la Copa del Mundo.

Mundialitos, torneos y semilleros como parte de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Inscripciones abiertas, apúntate. Es para todas las edades. https://t.co/C347kKE6LA — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 26, 2026

Al parecer, el objetivo es crear una red de 74 torneos de fútbol que lleguen a escuelas, barrios, comunidades y centros de trabajo. La estrategia busca cubrir las 32 entidades de México como parte de un programa social.

En total serán 74 ‘Mundialitos‘, divididos en varios torneos con distintas especificaciones. Copa Escolar, Copa Conade, Copa Edad de Oro, Copa Barrio, Copa Paraolímpica y Copa Trabajadores.

Durante la alocución de Sheinbaum diversas autoridades explicaron que se estima la participación de 22 millones de estudiantes y alrededor de 125,000 equipos de 25,000 escuelas en la Copa Escolar.

Para la Copa Conade se proyecta la participación de 10,500 equipos con 200,000 jugadores de 13, 14 y 15 años. También habrá torneos con categorías para personas de 50 a 69 años.

México debuta en el Mundial 2026 el 11 de junio de 2026 ante Sudáfrica, en el Estadio Azteca (Estadio Ciudad de México), en el partido inaugural del torneo.

Posteriormente, jugará en Guadalajara el 18 de junio de 2026 ante Corea del Sur en el Estadio Akron y cerrará el 24 de junio de 2026 ante el ganador del repechaje UEFA D en el Estadio Azteca (CDMX).



