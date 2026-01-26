Juan Soto recuerda su paso por los Yankees junto a Aaron Judge y genera reacciones en redes

Juan Soto recordó este fin de semana su etapa con los New York Yankees al compartir en sus redes sociales una publicación sobre la temporada que disputó junto a Aaron Judge, una dupla que dejó huella en la ofensiva del equipo neoyorquino.

La imagen, difundida en su historia de Instagram, no pasó desapercibida entre los aficionados al béisbol y rápidamente generó comentarios, especialmente entre los seguidores de los Yankees, que aún recuerdan el impacto que tuvo la sociedad Soto-Judge en el corazón del lineup.

Tras la campaña de 2024, el dominicano abandonó el Bronx como agente libre y firmó un contrato histórico con los New York Mets, poniendo fin a su breve pero llamativo paso por los Yankees. Desde entonces, muchos fanáticos del equipo del Bronx han manifestado que extrañan su poder ofensivo.

No obstante, la publicación no implica ningún deseo de regreso. Soto simplemente recordó un buen momento de su carrera. Aunque tuvo un inicio discreto con los Mets, cerró la temporada con un rendimiento sólido y encara ahora una etapa larga en Queens, donde todavía tiene mucho por construir, ya definitivamente lejos del uniforme a rayas.

Sigue leyendo:

·Salón de la Fama del Béisbol: ¿Quiénes entrarán a Cooperstown en 2026?

·Mets consolidan rotación con la llegada de Freddy Peralta

·Jung Hoo Lee, de San Francisco Giants, fue retenido en el aeropuerto de Los Ángeles por problemas de documentación