Noem testificará ante el Comité Judicial del Senado en marzo

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, enfrentará al Comité Judicial del Senado el próximo 3 de marzo, en un contexto de creciente presión política por la política migratoria del Gobierno y por los recientes episodios de violencia registrados en Minnesota.

El anuncio fue confirmado este lunes por el senador demócrata Dick Durbin, líder de su partido en el comité, quien cuestionó la demora de la funcionaria para comparecer ante el Congreso.

Noem había rechazado presentarse el año pasado y, según Durbin, recién ahora accedió a hacerlo.

“Con toda la violencia y las muertes que involucran al DHS, la secretaria aparentemente no tiene prisa en rendir cuentas por su mala gestión de esta crisis nacional”, escribió el senador por Illinois, al tiempo que criticó que el Departamento solicite un presupuesto récord mientras —dijo— evita el escrutinio legislativo.

Durbin añadió que Noem “ahora nos dice que estará disponible en cinco semanas, si aún es secretaria del DHS en ese momento”.

La comparecencia se producirá mientras el Departamento de Seguridad Nacional es objeto de cuestionamientos tanto de demócratas como de republicanos.

El senador Thom Tillis, de Carolina del Norte, anunció este mes que bloqueará todas las nominaciones vinculadas al DHS, en protesta por la negativa previa de Noem a testificar ante el comité.

Aunque esa decisión fue tomada antes de la muerte del enfermero Alex Pretti, ocurrida el fin de semana durante un operativo federal, el caso ha intensificado el escrutinio político sobre la actuación del departamento en Minnesota.

Presión contra Noem

En paralelo, los demócratas han aumentado la presión para exigir la salida de Noem. Una resolución legislativa que busca su destitución sumó ocho nuevos respaldos y ya cuenta con 120 firmas, según confirmó la oficina de la congresista Robin Kelly, de Illinois.

La iniciativa cobró nuevo impulso tras las muertes registradas durante la denominada Operación Metro Surge, un despliegue que llevó a miles de agentes federales a la región y que ha provocado protestas por las tácticas empleadas en los operativos migratorios.

El domingo, el Partido Demócrata elevó el tono con un comunicado oficial que resumió el reclamo con una consigna directa: “Destituyan a Kristi Noem”.

A ese llamado se han sumado figuras de peso dentro del partido, entre ellas la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y el gobernador de California, Gavin Newsom, quienes han cuestionado públicamente la conducción del DHS en medio de la crisis.

