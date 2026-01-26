NYC podría alcanzar 0°F por primera vez en 10 años mientras se vigila otra posible tormenta invernal

Después de que una poderosa tormenta invernal dejara nevadas intensas y condiciones de alto impacto en el área triestatal, la atención de meteorólogos y autoridades vuelve a centrarse en lo que podría venir a continuación para Nueva York.

Según explica Pix 11, un nuevo fragmento del vórtice polar se desprendería en los próximos días y avanzaría hacia el noreste de Estados Unidos, provocando temperaturas extremadamente bajas que podrían marcar un hito climático en la ciudad.

De acuerdo con los pronósticos preliminares, NYC podría alcanzar los 0°F (-18°C) esta semana, algo que no ocurre desde hace 10 años, una rareza si se considera la influencia moderadora del océano Atlántico y el conocido efecto de “isla de calor urbano” que suele elevar los valores térmicos en Manhattan y sus alrededores.

Para una metrópoli rodeada de agua y con millones de fuentes de calor artificial, llegar a esa marca representa un evento poco frecuente, que subraya la intensidad del actual episodio de aire ártico.

Mientras la región se prepara para esta ola de frío histórica, los expertos ya comienzan a observar señales que podrían anticipar otro evento invernal significativo hacia finales de la semana y durante el próximo fin de semana.

Inteligencia artificial detecta señales tempranas

Uno de los elementos más llamativos del análisis actual proviene de los EURO AI Ensembles, modelos meteorológicos impulsados por inteligencia artificial que han mostrado un desempeño destacado esta temporada al identificar amenazas de tormentas con varios días de anticipación.

Estos sistemas están resaltando un patrón atmosférico de gran escala que históricamente ha favorecido el desarrollo de tormentas importantes en el noreste de EE.UU. A diferencia de los modelos tradicionales, los modelos de IA no solo simulan la física de la atmósfera, sino que reconocen configuraciones complejas a partir de enormes volúmenes de datos históricos, lo que permite detectar escenarios potenciales incluso antes de que aparezcan con claridad en los mapas convencionales.

En las últimas semanas, esta tecnología ya había advertido con éxito sobre varios episodios de nieve y frío extremo, lo que ha llevado a muchos meteorólogos a observarla con creciente atención.

Un patrón atmosférico favorable comienza a alinearse

Según los análisis preliminares, varios ingredientes clave están empezando a encajar para un posible desarrollo tormentoso:

* Una fuerte dorsal sobre el oeste de EE.UU., que ayuda a desviar la energía de las tormentas hacia el este.

* Bloqueo atmosférico aguas arriba, capaz de ralentizar el desplazamiento de los sistemas meteorológicos y favorecer su intensificación.

* La formación de un llamado “50–50 low” cerca del Atlántico Norte, un clásico en las grandes tormentas de nieve de la Costa Este.

* Primeras señales de una trayectoria de tormenta alineada hacia el Atlántico Medio y el Noreste.

Cuando estos factores se combinan, suelen crear un entorno favorable para el desarrollo de tormentas costeras, conocidas como nor’easters, que pueden provocar nevadas intensas, vientos fuertes y alteraciones generalizadas en el transporte.

Este tipo de configuración recuerda a patrones que, en el pasado, derivaron en eventos históricos de invierno en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, con acumulaciones de nieve capaces de paralizar ciudades enteras.

Por qué esta señal es relevante

Aunque todavía es temprano para hablar de un pronóstico definitivo, el hecho de que estas señales aparezcan con casi una semana de anticipación resulta significativo, especialmente considerando el buen desempeño reciente de los modelos basados en inteligencia artificial.

En meteorología, cuando el patrón atmosférico comienza a “bloquearse” o estabilizarse, los pronosticadores empiezan a prestar especial atención, ya que suele indicar una mayor probabilidad de que el escenario se materialice.

No obstante, pequeñas variaciones aún pueden modificar drásticamente el resultado final: una tormenta puede desplazarse más al norte, más al sur o incluso permanecer mar adentro sin impactar directamente a tierra firme.

Qué factores podrían cambiar el escenario

Es clave subrayar que esto no constituye aún un pronóstico formal, sino una señal temprana de posible desarrollo.

Entre los factores que definirán si finalmente se concreta una tormenta se encuentran:

* La fuerza y ubicación exacta del bloqueo atmosférico.

* El momento en que ingrese la energía desde el oeste del país.

* La disponibilidad de aire frío suficiente para sostener nevadas.

* La trayectoria final del sistema, que determinará qué regiones se verán afectadas.

En los próximos días, los modelos de mayor resolución permitirán afinar estos detalles y ofrecer una visión más clara sobre los posibles impactos.

Nueva York bajo vigilancia climática

Mientras tanto, los expertos recomiendan seguir de cerca las actualizaciones meteorológicas, especialmente en una semana marcada por temperaturas extremas que ya representan un riesgo para la salud pública, el suministro energético y la movilidad urbana.

Las autoridades municipales han reiterado la importancia de tomar precauciones frente al frío intenso: limitar la exposición prolongada al aire libre, proteger a personas vulnerables y revisar sistemas de calefacción. Además, se recuerda que las temperaturas cercanas a cero pueden congelar tuberías, afectar la red eléctrica y generar fallas en el transporte.

Para Nueva York, donde cada evento invernal severo puede afectar vuelos, trenes, carreteras y servicios esenciales, anticiparse resulta clave. La posibilidad de encadenar una marca histórica de frío con una nueva tormenta mantiene en alerta tanto a meteorólogos como a responsables de emergencias.

Si el patrón finalmente se consolida, la ciudad podría enfrentar otro desafío invernal importante apenas días después de haber superado uno de los episodios más fríos de los últimos años, confirmando que este invierno ya se perfila como uno de los más intensos de la última década.

