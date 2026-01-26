Polémica en Italia por posible presencia del ICE en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno

La eventual presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán, prevista para el próximo 6 de febrero, ha generado una ola de críticas en Italia.

El presidente de la región de Lombardía Attilio Fontana, una de las sedes del evento, explicó que los agentes estadounidenses formarían parte del esquema de seguridad de la delegación de su país, encabezada por el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio. La participación de la delegación estadounidense responde a que Estados Unidos será anfitrión de los Juegos Olímpicos de Verano de 2028, en Los Ángeles.

Fontana aseguró que la presencia del ICE tendría un carácter estrictamente preventivo y limitado a la protección de las autoridades estadounidenses.

No obstante, la posibilidad de que agentes del cuerpo migratorio estadounidense actúen en territorio italiano ha despertado preocupación, especialmente en un contexto marcado por las recientes redadas migratorias ordenadas por el presidente Donald Trump en distintas ciudades de Estados Unidos y por el asesinato de Alex Pretti durante una intervención de agentes del ICE.

Por su parte, el Gobierno de Giorgia Meloni, aliado europeo de Trump, no ha confirmado oficialmente el despliegue de agentes del ICE. El ministro del Interior Matteo Piantedosi señaló que cada delegación tiene libertad para decidir cómo proteger a sus representantes y recordó que Estados Unidos es un país aliado con el que Italia mantiene cooperación en materia de seguridad.

Italia será anfitriona de los XXV Juegos Olímpicos de Invierno entre el 6 y el 22 de febrero en las sedes de Milán y Cortina d’Ampezzo, con la participación de atletas provenientes de 93 países.

