Cuatro millones de británicos piratearon deportes en 2023, revela estudio

Una mayoría de ciudadanos en el Reino Unido considera que recurrir a la piratería para ver eventos deportivos por televisión es una práctica socialmente aceptada, de acuerdo con una encuesta reciente realizada en ese país.

El Sport Industry Report 2026 reveló que alrededor de cuatro millones de británicos accedieron de manera ilegal a contenidos deportivos en 2023, principalmente mediante dispositivos como fire sticks conectados a los televisores.

El estudio también señala que el 58% de los aficionados y el 66% de los profesionales del sector deportivo consideran normal el uso de servicios de piratería para consumir deporte.

El elevado costo del deporte, tanto para asistir a eventos en vivo como para acceder a transmisiones televisivas, figura como la principal preocupación entre los seguidores. De hecho, el 66% de los encuestados cree que acudir a un partido en directo se convertirá en un lujo en los próximos cinco años.

Además, el informe recoge que el 56% de los aficionados y el 70% de los profesionales perciben el cambio climático como una amenaza para el deporte, mientras que el 80% de los seguidores y el 92% de los trabajadores del sector se muestran a favor de imponer restricciones al uso de redes sociales para menores de 16 años.

