Republicano Chris Madel retira su candidatura a gobernador de Minnesota y critica a Trump

Chris Madel, aspirante republicano a la gobernación de Minnesota, anunció este lunes que abandona la contienda electoral y lanzó duras críticas contra el presidente Donald Trump, al calificar como un “desastre absoluto” la operación migratoria desplegada por su administración en el estado.

La decisión de Madel, abogado defensor del agente federal que mató a Renee Good, se produce en medio dela creciente presión política tras una serie de muertes ocurridas durante operativos federales de inmigración en Minnesota, incluida la de Alex Pretti, un ciudadano estadounidense abatido el sábado en Minneapolis por un agente de la Patrulla Fronteriza.

El caso ha provocado llamados, incluso desde sectores republicanos, para investigar las tácticas utilizadas por las agencias federales, publicó The Associated Press.

En un video publicado en la red social X, Madel afirmó que, aunque respalda la deportación de “lo peor de lo peor”, considera que la estrategia aplicada por la administración Trump en el área de las Ciudades Gemelas ha cruzado límites inaceptables.

“No puedo apoyar la represalia declarada por los republicanos a nivel nacional contra los ciudadanos de nuestro estado”, dijo. “Tampoco puedo considerarme miembro de un partido que haría tal cosa”.

Madel sostuvo que ciudadanos estadounidenses, “particularmente los de color”, viven actualmente con miedo en Minnesota. Criticó que personas lleven documentos para probar su ciudadanía por temor a ser detenidas.

“Eso está mal”, afirmó.

I am ending my campaign for Minnesota Governor. I describe why in the below video. Please watch until the end. (It is 10 minutes, 52 seconds.)



Thank you,

Chris pic.twitter.com/2nfyAyTzNZ — Chris Madel (@CWMadel) January 26, 2026

También aseguró haber recibido testimonios de agentes policiales locales de origen asiático e hispano que habrían sido detenidos por ICE, y dijo haber ayudado a “innumerables ciudadanos estadounidenses” retenidos debido al color de su piel.

Además, señaló que es inconstitucional que agentes realicen allanamientos domiciliarios con órdenes civiles en lugar de órdenes emitidas por jueces.

La retirada de Madel altera una contienda republicana ya concurrida para suceder al gobernador demócrata Tim Walz, quien anunció a principios de mes que no buscará la reelección.

Entre los otros aspirantes republicanos figuran Mike Lindell, fundador de MyPillow y aliado cercano de Trump; la presidenta de la Cámara de Representantes estatal, Lisa Demuth; el exsenador estatal Scott Jensen; y la legisladora Kristin Robbins.

Del lado demócrata, la senadora federal Amy Klobuchar ha presentado documentos para postularse, aunque aún no ha lanzado oficialmente su campaña, de acuerdo el medio.

Madel, quien se incorporó a la carrera el 1 de diciembre, se describió como un “pragmático” y afirmó que los republicanos nacionales “han hecho casi imposible” que un candidato del partido gane una elección estatal en Minnesota.

Con tres décadas de experiencia legal, ha trabajado en casos de corrupción corporativa y en la defensa de agentes del orden. Entre ellos, representó en 2024 a un policía estatal de Minnesota acusado por la muerte de Ricky Cobb II durante una parada de tráfico; los cargos fueron retirados al considerar la fiscalía que el caso sería difícil de probar.

