Trump destaca “progreso” tras conversación con el alcalde de Minneapolis

El presidente Donald Trump informó la noche de este lunes que tuvo una conversación “muy productiva” con el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y señaló que se está logrando “mucho progreso” para aliviar la tensión en la ciudad tras la muerte de Alex Pretti a manos de agentes federales de inmigración.

“Acabo de tener una conversación telefónica muy productiva con el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey. ¡Se están logrando mucho progreso!”, escribió Trump en su red social Truth Social, destacando que su zar fronterizo, Tom Homan, se reunirá mañana con Frey para continuar la coordinación sobre el terreno.

El alcalde Frey, por su parte, agradeció el diálogo y destacó que Trump aceptó que la situación en Minneapolis no podía continuar de la misma manera. El demócrata confirmó que se reunirá con Homan y que algunos agentes federales comenzarán a retirarse de la ciudad a partir de mañana.

“Minneapolis seguirá cooperando con las autoridades estatales y federales en investigaciones criminales reales, pero no participaremos en arrestos inconstitucionales de nuestros vecinos ni aplicaremos la ley federal de inmigración”, afirmó en un comunicado.

Diálogo con autoridades

Trump también habló este lunes con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y aseguró que ambos se encuentran “en la misma sintonía”, a pesar de las críticas previas hacia el líder demócrata.

Walz destacó que el presidente se comprometió a estudiar una reducción del número de agentes federales en el estado y a mejorar la coordinación de los operativos dirigidos a migrantes con antecedentes violentos.

El gobernador demócrata reiteró además la necesidad de que haya investigaciones “imparciales” sobre las muertes de Pretti y Good.

Estas conversaciones se producen después de un amplio operativo de redadas ordenado por la Administración Trump a principios de enero, que desató tensiones políticas y críticas sobre el uso de fondos federales destinados a programas comunitarios, especialmente en áreas con población somalí.

Con información de EFE.

