¿Santiago Bernabéu o Camp Nou? Revelan que España acogerá la final del Mundial 2030

Rafael Louzán, presidente de la RFEF, anunció que la final de la Copa Mundial de la FIFA 2030 se disputará en España, estableciendo al país como líder del evento futbolístico internacional, según declaró durante la gala de premios de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid.

En un contexto donde Marruecos también aspiraba a albergar la final en uno de sus nuevos estadios, Louzán afirmó que “España liderará el Mundial de 2030 y aquí se celebrará la final”. El dirigente destacó que esta edición contará con “la copa del centenario”, subrayando el peso simbólico del torneo.

El presidente federativo ha recalcado la experiencia española en este tipo de grandes eventos futbolísticos, sosteniendo que “España tiene una capacidad organizativa demostrada durante muchísimos años, va a ser la que lidere ese Mundial de 2030 y aquí se celebrará la final de esa Copa del Mundo”.

Louzán ha insistido en la importancia de este liderazgo en coorganización con Marruecos y Portugal, pero dejando claro que será España donde se dispute el partido decisivo, tal y como ha declarado en la gala de premios de la APDM.

El Mundial del centenario

En ese mismo acto, Rafael Louzán ha señalado que la RFEF trabaja para ofrecer “el mejor Mundial de la historia” en 2030, año en el que se conmemora el centenario del primer campeonato del mundo de fútbol, celebrado en Uruguay en 1930. Además, ha recordado que la cita supondrá también “casi 50 años del primero celebrado en España, en 1982”, subrayando la relevancia simbólica de la ocasión y la necesidad de estar a la altura del reto.

Durante su intervención, Louzán ha hecho referencia a la transformación que está viviendo Marruecos, alabando la mejora de sus infraestructuras y estadios. “Marruecos realmente está sufriendo una transformación muy grande, en todos los sentidos, incluida en el fútbol. Y tiene unos estadios magníficos, así que creo que hay que reconocer lo que se ha hecho bien”, ha afirmado el presidente de la RFEF.

No obstante, ha reconocido que la experiencia organizativa de España es un factor diferenciador, evidenciado por los problemas registrados en la reciente Copa África celebrada en territorio marroquí. En palabras del propio Louzán, “es verdad que en la final y en algunos partidos de la Copa África hemos visto escenas que no solo perjudican a la Copa África en sí, sino a la imagen del fútbol mundial”.

Esta visión ha sido compartida en varias intervenciones, donde el presidente ha enfatizado el “buen hacer de LaLiga y de la Federación” como ejemplo de estabilidad y coordinación que fortalecen la candidatura española, según ha apuntado en la gala.

