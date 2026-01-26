Sube a 15 la cifra de muertos en todo EE.UU. tras la tormenta invernal

El impacto de una intensa tormenta invernal durante el último fin de semana ha provocado al menos 15 muertes en diversas regiones del país, el cual depositó entre 10 y 20 pulgadas de nieve desde las Llanuras hasta el Noreste, y que mantiene actualmente bajo alerta por frío extremo a cerca de 270 millones de personas en el centro y este del territorio estadounidense.

Por su parte, las autoridades locales confirmaron la muerte de ciudadanos en múltiples estados debido a accidentes y condiciones climáticas adversas. En Frisco, Texas, la policía informó que “una joven de 16 años murió en un accidente de trineo” tras impactar contra un árbol mientras el trineo era remolcado por un vehículo conducido por un adolescente, informó ABC News.

Asimismo, en el área de Austin, las autoridades hallaron a una víctima fallecida por aparente hipotermia en el estacionamiento de una gasolinera abandonada.

Cinco muertes reportadas en Nueva York

La ciudad de Nueva York registró cinco fallecimientos, de acuerdo con los datos ofrecidos por el alcalde Zohran Mamdani. En Arkansas, la Oficina del Sheriff del Condado de Saline reportó la muerte de un joven de 17 años en un accidente de vehículo todo terreno sobre la nieve.

En Massachusetts, una mujer murió tras ser embestida por una máquina quitanieves en un estacionamiento, señaló el medio local WCVB. El recuento total incluye además tres muertes en Tennessee, dos en Luisiana y una en Kansas.

Condiciones climáticas y récords de frío

La tormenta generó acumulaciones de nieve significativas y lluvia helada que paralizaron los desplazamientos en muchas zonas. Tras el cese de las nevadas este lunes, el país enfrenta un descenso térmico histórico. Dallas, Nueva Orleans y Austin podrían alcanzar temperaturas mínimas récord entre el lunes y el martes.

Las sensaciones térmicas actuales se sitúan en -3 grados en Dallas, 7 grados en Austin, cero grados en Little Rock y 2 grados en Nashville. En el Medio Oeste, Minneapolis registra -27 grados y Chicago -14 grados.

Se prevé que el frío extremo se intensifique en el noreste para la mañana del martes. Las proyecciones indican que la sensación térmica descenderá a -3 grados en Boston, -4 grados en Washington, D.C., y alcanzará los -18 grados en Pittsburgh, Pensilvania.

