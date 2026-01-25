Tormenta invernal en NYC y el área triestatal se intensifica, mientras las heladas se vuelven mortales

Un peligrosa tormenta invernal azota el área de la ciudad de Nueva York este domingo, trayendo consigo fuertes nevadas y aguanieve a la región.

Se espera que la ciudad de Nueva York reciba al menos 8 pulgadas de nieve por primera vez en años, a la vez que los totales podrían superar las 18 pulgadas en los suburbios del norte.

Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut están bajo estado de emergencia mientras sus gobernadores alertaron a sus residentes que no viajen, ya que las carreteras podrían congelarse mientras avanza la tormenta.

Asimismo, los principales aeropuertos de la Gran Manzana reportan más de 2,700 vuelos cancelados hasta ahora. La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) informa que el metro y los autobuses de Nueva York seguirán operando, pero los pasajeros deben prever contratiempos.

El servicio de autobús, tren ligero y Access Link de NJ Transit está suspendido, mientras el servicio ferroviario se detendrá a las 2:00 de la tarde.

Las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York tendrán clases a distancia el lunes, afirmó el alcalde Zohran Mamdani, quien descartó previamente un día de nieve, pero expresó que la decisión sobre si se impartirían clases presenciales todavía está en el aire.

Totales de nieve más altos hasta entonces

La nieve se está acumulando en toda el área de los tres estados. Las ubicaciones tienen algunas de las cantidades más altas hasta el momento.

• 7.8 pulgadas en Dongan Hills, Staten Island

• 7.7 pulgadas en Westfield, Nueva Jersey

• 9 pulgadas River Vale, Nueva Jersey

• 8.1 pulgadas en Sheepshead Bay, Brooklyn

• 7 pulgadas en Matinecock, Long Island

• 7.9 pulgadas Nesconset, Long Island

• 9.5 pulgadas en Thiels, Nueva York

• 7.5 pulgadas en Norwalk, Connecticut

Mantenerse fuera de las carreteras

El alcalde indicó que mantenerse fuera de las carreteras es “la cosa más útil que los neoyorquinos pueden hacer” en medio de la tormenta invernal, informó CBS News.

“No puedo enfatizar esto lo suficiente. Por favor, si puede evitarlo, no conduzca. Uno de los informes que recibimos hoy del DSNY indica que todavía hay demasiados neoyorquinos en las carreteras. Las condiciones son peligrosas y hay una alerta de viaje peligrosa vigente para hoy y mañana”, señaló Mamdani.

Todo servicio está suspendido en la Terminal de Autobuses de la Autoridad Portuaria este domingo.

El alcalde de la ciudad reiteró que el Código Azul de la ciudad sigue en vigor, lo que se traduce en que nadie puede ser rechazado en los refugios para personas sin hogar en medio del clima extremo. Agregó que la tormenta invernal está causando “temperaturas más frías que cualquier otro período prolongado que esta ciudad haya experimentado en ocho años”.

“Solo ayer, antes de que la nieve siquiera comenzara a caer, al menos cinco neoyorquinos fallecieron y fueron encontrados a la intemperie… Si bien aún no conocemos las causas de su muerte, no hay un recordatorio más poderoso del peligro del frío extremo y de lo vulnerables que son muchos de nuestros vecinos, especialmente los neoyorquinos sin hogar”, apuntó Mamdani.

El alcalde dijo que la ciudad abrió un total de 10 centros de calentamiento, dos en cada distrito, en edificios escolares. Estarán disponibles al menos hasta el lunes en la noche, manifestó.

“Se proporcionarán alimentos en cada uno de estos sitios. Esto se suma a los 126 albergues, más de 50 hospitales y 35 refugios seguros donde las personas necesitadas pueden acudir y calentarse”, dijo el demócrata.

Concluyó con un llamado a todos los neoyorquinos a comunicarse al 311 si ven a alguien que pueda necesitar ayuda.

Sigue leyendo:

• NJ Transit se prepara para cierres debido a la enorme tormenta invernal Fern que azotará la región

• Tres cadáveres fueron hallados en Manhattan y Brooklyn este gélido fin de semana

• Casi la mitad de EE.UU. declara emergencia por temporal de nieve y hielo