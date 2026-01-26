Tragedia en NYC: Investigan seis muertes vinculadas al frío extremo

Un hombre de 52 años perdió la vida el domingo en una calle de Queens, la sexta muerte probablemente relacionada con el frío invernal de este fin de semana, explicaron las autoridades.

Los funcionarios de la policía respondieron a una llamada al 911 en la esquina de la calle 96 y la avenida 34 en North Corona, Queens, y descubrieron al hombre afuera e inconsciente a las 10:30 de la mañana, declaró el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Los socorristas lo declararon muerto en el lugar de los hechos unos 40 minutos después, indicó la policía.

En una rueda de prensa el domingo en la mañana, el alcalde Zohran Mamdani informó que cinco personas fueron declaradas muertas tras ser halladas a la intemperie, durante la peor ola de frío que la Gran Manzana ha experimentado en varios años. La sensación térmica, tanto el sábado como el domingo, bajó considerablemente por debajo del punto de congelación.

“Para quienes no tienen refugio, el frío intenso puede ser fatal“, dijo Mamdani. “Expreso mis más sinceras condolencias a sus familias y seres queridos. Si bien aún desconocemos las causas de su muerte, no hay mejor recordatorio del peligro del frío extremo y de la vulnerabilidad de muchos de nuestros vecinos, especialmente los neoyorquinos sin hogar”.

Las autoridades dijeron que las pesquisas están en curso en los seis casos y que el médico forense determinará las causas oficiales de los fallecidos, informó Gothamist.

El alcalde de la ciudad hizo un llamado a los neoyorquinos a llamar al 311 si creen que alguien necesita ayuda, y agregó que todas las llamadas se están desviando al 911, ya que la ciudad permanece en Código Azul, un protocolo de emergencia cuando las temperaturas caen por debajo de cero en medio de la noche. Mamdani señaló que los trabajadores del Departamento de Servicios Sociales siguen supervisando a los neoyorquinos vulnerables.

El sábado en la mañana, un hombre inconsciente e insensible fue hallado afuera de 185-46 Hilburn Ave. en Jamaica, Queens, y llevado a un hospital donde fue declarado muerto, de acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Asimismo, en la madrugada del sábado, otros dos hombres fueron encontrados inconscientes en diferentes sitios de Manhattan. Según el NYPD uno fue declarado muerto en el sitio y el otro fue transportado al Hospital Presbiteriano de Nueva York en estado crítico, donde posteriormente fue declarado muerto.

También se informó que otras dos personas, un hombre y una mujer, fueron encontradas sin vida en diferentes sitios de Brooklyn. Los dos fueron declarados muertos en el lugar de los acontecimientos.

Los funcionarios dijeron que las pesquisas están en curso en los seis casos y que el médico forense determinará las causas oficiales de sus muertes.

Sigue leyendo:

• Tormenta invernal sigue causando estragos en viajes a Nueva York tras nevada histórica

• Sube a 15 la cifra de muertos en todo EE.UU. tras la tormenta invernal

• Tormenta invernal Fern vacía supermercados en EE.UU.: impacto en precios, consumo y economía familiar