Zion sale en libertad sin cargos tras ser arrestado en Puerto Rico

El reguetonero puertorriqueño Zion fue liberado tras ser detenido este lunes por la Policía de Puerto Rico por presuntamente conducir en estado de embriaguez, informaron las autoridades.

El reguetonero, exintegrante del dúo Zion y Lennox, fue puesto en libertad luego de que el fiscal asignado al caso Pedro Vargas Echevarría, de la Fiscalía de Fajardo, municipio en el este de Puerto Rico, determinó no radicar cargos criminales contra Zion después de evaluar la prueba.

Según informaron medios locales, el arresto se produjo durante un confuso incidente que involucró una denuncia de secuestro. Un hombre llamó a la policía denunciando un presunto secuestro de una mujer y dio la descripción de la camioneta Dodge RAM, 1500, color negro y del 2023 que conducía el artista.

A raíz de esa denuncia es que Zion fue detenido por la policía en el kilómetro 17.7 del expreso Roberto Sánchez Vilella, en donde se determinó que el músico viajaba bajo efectos de embriaguez.

El artista urbano fue puesto bajo arresto y transportado a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas del área de Fajardo, donde le realizaron la prueba de aliento, arrojando 0,27 % de alcohol en su organismo. Esto representa un 0,17 % más de lo permitido por la Ley de Tránsito de Puerto Rico.

Finalmente, Zion fue puesto en libertad luego de que los presuntos involucrados no se presentaron a formalizar la denuncia. Tras ser liberado, el cantante aclaró que nunca ocurrió los incidentes de secuestro ni el de violencia doméstica. Según explicó, esta situación se originó tras la pelea entre dos mujeres que se encontraban celebrando con él en un bote el domingo.

“(Me siento) súper bien, contentísimo, porque es la realidad. Hubo una pelea de dos mujeres, entonces una de las chicas que fue en otro carro llamó a decir, nada, que yo tuve que ver. Nada, ellas pelearon allá. Ninguna es mi pareja, estaban con nosotros en el bote ayer (domingo); las conocí en estos días”, expuso Zion, según reseña el diario Primera Hora.

