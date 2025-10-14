Zion se recupera “satisfactoriamente” tras sufrir accidente de tránsito

El cantante Zion compartió una actualización sobre su estado de salud luego de que sufrió un accidente de tráfico en Puerto Rico el pasado martes 8 de octubre. El artista urbano fue hospitalizado y durante días se desconocieron detalles sobre su estado de salud.

A través de su cuenta de Instagram, se publicó un comunicado oficial en el que se informaba que Zion “ya se encuentra en casa, recuperándose satisfactoriamente y con muy buen ánimo”, tras ser hospitalizado hace varios días por el accidente.

En el texto agradece el apoyo brindado en medio de esta situación. “Queremos agradecer profundamente a todos por el amor, las oraciones y el cariño que han demostrado en los últimos días”.

El cantante aprovechó el momento para compartir con sus seguidores un enlace con su nuevo trabajo musical The Perfect Melody II (Behind the Scenes), un proyecto que, según sus propias palabras, “preparó con todo su amor y dedicación”.

El pasado martes Zion, cuyo nombre real es Félix Gerardo Ortiz Torres, fue hospitalizado y su equipo de trabajo indicó en un comunicado que su condición médica se mantiene reservada.

“Queremos informar que el artista Zion estuvo recientemente involucrado en un accidente y actualmente se encuentra hospitalizado. Su condición médica permanece reservada, mientras su familia y equipo están enfocados en su recuperación”, se lee en el texto, publicado en la cuenta oficial del cantante.

Según informó el medio de comunicación puertorriqueño El Nuevo Día, Zion sufrió varios traumas al caer de una cuatrimoto. El doctor Israel Ayala, director médico del Centro Médico de Río Piedras, informó que Zion sufrió “traumatismos de cuidado”.

El artista saltó a la fama al formar parte del dúo de reguetón Zion & Lennox. Esta agrupación se convirtió en uno de los más exitosos del género participando en grandes éxitos y colaboraciones con otros artistas urbanos.

En noviembre de 2024, Zion y Lennox anunciaron su separación profesional tras más de 20 años de carrera. Pero el dúo se reencontró durante la residencia ‘No me quiero ir de aquí’ de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico.

