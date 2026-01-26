Karol G fue la invitada sorpresa en el último concierto de Bad Bunny en Medellín

La cantante colombiana Karol G fue la invitada sorpresa del concierto del astro boricua Bad Bunny en Medellín, Colombia. Bad Bunny se encuentra en medio de su gira ‘Debí Tirar Más Fotos World Tour‘ con la cual ofreció tres conciertos en el estadio Atanasio Girardot durante el pasado fin de semana.

El 25 de enero Bad Bunny ofreció el último concierto de la gira en la ciudad y como regalo para sus fans llevó como invitada a Karol G, la artista más famosa de la actualidad originaria de Medellín.

Bad Bunny presentó a su colega ante el público como “una de las representantes de nuestra cultura y música a nivel mundial”. Karol G apareció en el escenario causando furor en el público que no se esperaba que ‘La Bichota’ se convirtiera en una de las invitadas de Bad Bunny durante su gira, principalmente por el hecho de que ambos son los máximos exponentes de la música urbana latina en la actualidad.

Como no podía ser de otra forma, Karol G y Bad Bunny cantaron juntos el tema ‘Ahora me llama’, una colaboración entre ambos artistas de 2017 y que recordó la época en la que la carrera de ambos artistas estaba apenas despegando.

Karol G también interpretó dos de los temas de su más reciente álbum ‘Tropicoqueta‘: ‘Latina Foreva‘ y ‘Si antes te hubiera conocido’.

En los conciertos previos en el Atanasio Girardot de Medellín, Bad Bunny tuvo como invitado al veterano reguetonero Arcángel y a Li Saumet, vocalista del conocido grupo musical colombiano Bomba Estéreo. Arcángel fue el primer invitado especial de los tres conciertos en Medellín e interpretó temas como ‘La Jumpa’, colaboración entre ambos artistas boricuas, y otros éxitos del repertorio de Arcángel como “Tú no vive así”, “Pa’ que la pases bien”, “Flow violento” y “Hace mucho tiempo”.

Bad Bunny también protagonizó un momento emotivo al rendir homenaje al cantante colombiano Yeison Jiménez, quien falleció hace pocos días en un accidente de avioneta. Jiménez demostró ser un fan de Bad Bunny al viajar a Puerto Rico para asistir a uno de los conciertos de la residencia ‘No me quiero ir de aquí’ del ‘Conejo Malo’.

Ahora que su paso por Colombia terminó, Bad Bunny continuará su gira con conciertos en Buenos Aires, Argentina (13, 14 y 15 de febrero) y Sao Paulo, Brasil (20 y 21 de febrero).

Sigue leyendo: