“Me despido”: dominicano Hanser Alberto anuncia retiro tras ocho temporadas en la MLB

Tras ocho temporadas en la Major League Baseball (MLB), el dominicano Hanser Alberto puso fin a su carrera en la Gran Carpa. Por medio de su cuenta en Instagram, el infielder hizo pública su decisión de colgar los guantes.

En una corta carta con tono reflexivo, Hanser se mostró agradecido por su camino en el béisbol. “18 años después, lleno de gratitud y muchos recuerdos hermosos, me quito el uniforme, cuelgo mi guante, mis tacos, y me despido”, expresó.

“Gracias a Dios sobre todo, a mi familia que es la mejor; a cada organización en la que estuve; a los entrenadores que me ayudaron; a mis amigos que siempre estuvieron ahí para mí; a la prensa que siempre fue amable y cortés conmigo y a todos esos maravillosos aficionados que siempre disfrutaron lo mejor de mí en el campo”, cerró en el post.

El pelotero de 33 años estuvo ocho campañas en la MLB y defendió los colores de cinco franquicias a lo largo de ese período. El dominicano jugó en Texas Rangers, Baltimore Orioles, Los Angeles Dodgers, Kansas City Royals y Chicago White Sox.

Hanser llegó a las Grandes Ligas tras firmar como prospecto con Texas Rangers desde una academia de República Dominicana. Debutó en la MLB en 2015.

Sus primeros años fueron difíciles en cuánto rendimiento y adaptación, pues sus números de bateo como jugador de banca no fueron los mejores. Además, se perdió la temporada de 2017 por una lesión en el hombro.

Volvió para la campaña de 2018, pero no pudo asentarse. En 2019 se fue Baltimore Orioles, donde tuvo su mejor temporada. Con Texas nunca llegó a .300 de bateo y con Orioles alcanzó un promedio de .305 más sus acciones en la defensiva. Hanser bateó para .305/.329/.442 en 139 juegos.

A pesar de su rendimiento, Baltimore optó por no renovarle el contrato a Alberto en lugar de mantenerlo en la plantilla de 2021 a cambio de su precio de arbitraje. En sus últimas tres campañas fue utility.

Se unió a Kansas City Royals con un contrato de ligas menores para la campaña de 2021, y su wRC+ de 83 en 103 juegos. Esto le valió para que Los Angeles Dodgers le ofrecieran un contrato en Las Mayores para la temporada 2022.

Nuevamente, la inconsciencia que acompañó en toda su carrera apareció. Alberto registró una línea ofensiva de apenas .235/.259/.374 con un wRC+ de 74 en sus últimos dos años en las Grandes Ligas.

Posteriormente, se marchó a Chicago White Sox, pero las lesiones no lo dejaron prosperar y se perdió la mayor parte de la temporada 2024. Hanser se limitó a jugar solo en la liga invernal.

En 2025 retornó para jugar con los Piratas de Campeche de la Liga Mexicana, donde estuvo en 26 partidos (más uno adicional con los Saraperos de Saltillo) antes de regresar a la liga invernal. Participó en 24 partidos de la liga invernal durante la temporada 2025-26 con los Gigantes del Cibao.



