Venezolano José Altuve no participaría en el Clásico Mundial de Béisbol por orden los Astros

El Clásico Mundial de Béisbol se queda sin una de sus estrellas. El segunda base venezolano de los Houston Astros, José Altuve, no participará en esta edición a petición de la organización de las Grandes Ligas, de acuerdo con una fuente a MLB.

La decisión responde a una solicitud de los Astros de Houston, quienes prefieren tenerlo en el campamento primaveral. “Es un gran honor vestir esa camiseta, pero esta vez nos quedaremos en el spring training”, le dijo el venezolano en el fan fest del equipo texano al periodista Brian McTaggart de MLB.com.

Source: Jose Altuve won't participate in the World Baseball Classic at the request of the Astroshttps://t.co/tl7Uyu6XLZ — Brian McTaggart (@brianmctaggart) January 26, 2026

Se espera que mañana haya conferencia de prensa del mánager de Venezuela, Omar López, quien podría contar más detalles acerca del roster que tendrá Venezuela para el Clásico Mundial de Béisbol.

Astros cuida a Altuve

Altuve sufrió dolor en el pie derecho en las dos últimas semanas de la temporada regular de 2025 y se sometió a un procedimiento en noviembre para extraer líquido de una herida entre el cuarto y quinto dedo del pie.

No fue la mejor temporada de Altuve, pero a pesar de ello bateó para un promedio de .265 con 80 carreras, 26 cuadrangulares y 77 carreras impulsadas la temporada pasada.

Los Astros movieron a Altuve al jardín izquierdo para comenzar la temporada, pero terminó haciendo más aperturas en su posición natural de segunda base.

Altuve inició 61 juegos en la segunda base, 49 como bateador designado y 44 en el jardín izquierdo el año pasado, pero se espera que regrese a la segunda base a tiempo completo, o cerca de hacerlo, en el 26.

López dijo el mes pasado que una lesión como la que sufrió Altuve en el Clásico Mundial de Béisbol también podría haber ocurrido en los entrenamientos de primavera, pero los Astros no quieren correr ningún riesgo.

Jose Altuve will not play in the 2026 World Baseball Classic after the Astros requested him not to participate, per @brianmctaggart pic.twitter.com/Nc4wUpuhGf — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) January 26, 2026

Antecedente del Clásico 2023

La principal razón de la cautela de Houston se remonta al Clásico Mundial de 2023, cuando Altuve sufrió una fractura en el pulgar derecho tras recibir un pelotazo ante Estados Unidos en cuartos de final. La lesión requirió cirugía y lo dejó fuera de los primeros 43 juegos de la temporada regular con los Astros.

A pesar de ello, Altuve regresó en gran forma, dejando una línea ofensiva de .311/.393/.522, con 17 jonrones y 51 impulsadas en 90 juegos en 2023. En las dos campañas siguientes fue uno de los jugadores más constantes del equipo, disputando 153 juegos en 2024 y 155 en 2025, la mayor cantidad combinada dentro de la organización.

