Exjugador de Arizona Diamondbacks denuncia racismo gubernamental tras asesinato de Alex Pretti

El exjugador de los Arizona Diamondbacks, Kole Calhoun, se unió al debate nacional por el asesinato de Alex Pretti a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Minneapolis.

Calhoun usó las stories de su cuenta en Instagram para criticar el accionar de la administración de Donald Trump e incluso acusó al gobierno de alimentar un clima racista y antimigrante.

“Lo que esta administración está haciendo en materia de inmigración es descaradamente racista, atacando a las personas por el color de su piel o el sonido de su apellido”, señaló el expelotero.

Calhoun criticó la forma en la que operan los agentes federales y recordó que muchos ciudadanos han optado por salir a defender a sus vecinos.

En su batería de stories en Instagram, el exjugador manifestó que la problemática va más allá de un espectro electoral ideológico.

“He guardado silencio porque es fácil, pero el silencio es un privilegio y el silencio es cómplice. Defender lo que crees requiere valentía. No me importa de qué lado estés o por quién hayas votado, esto está mal. Esto está mal y está abusando de las libertades básicas que tenemos en el país”, sostuvo.

Posteriormente, en otra storie, el expelotero de la MLB sentenció que Alex Pretti fue “asesinado directamente”. El hombre de 37 años era enfermero y murió cuando un agente de ICE abrió fuego varias veces.

Worth checking out the IG story of former Diamondacks outfielder Kole Calhoun pic.twitter.com/3UEUH1WXsM — Zach Buchanan (@ZHBuchanan) January 26, 2026

La secuencia quedó grabada en video y empañó una operación contra un inmigrante indocumentado, identificado como José Huerta Chuma. Pretti el segundo ciudadano estadounidense asesinado a tiros por agentes de ICE en Minneapolis este mes.

La primera fue Renee Good, también de 37 años y que murió cuando un agente de ICE le disparó el pasado 7 de enero.

Por su parte, Calhoun se retiró del béisbol el 15 de marzo de 2024 tras jugar 12 temporadas en la MLB con franquicias como: Los Angeles Angels, Arizona Diamondbacks, Texas Rangers y Cleveland Guardians. En su carrera logró más de 1,000 hits y un Guante de Oro en 2015.



