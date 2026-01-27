Cuáles son los mejores días para comprar un boleto de avión

Comprar un vuelo barato ya no depende de cazar un día mágico de la semana. Hoy las aerolíneas ajustan precios en tiempo real según demanda, competencia y asientos disponibles. Aun así, el análisis de millones de búsquedas revela patrones claros que ayudan a pagar menos si sabes cuándo y cómo comprar.

¿Existe un mejor día para comprar?

Durante años se creyó que los martes eran el secreto, pero ese mito quedó atrás. Las tarifas ya no se cargan en bloques semanales. Sin embargo, los datos sí muestran una ligera ventaja al comprar los domingos.

De acuerdo con el reporte Air Travel Hacks 2025 de Expedia, los boletos nacionales comprados en domingo cuestan en promedio 6% menos, mientras que en vuelos internacionales el ahorro puede llegar hasta 17% frente a compras hechas lunes o viernes. La diferencia existe, pero no es enorme.

El verdadero factor decisivo no es el día del calendario, sino cuántas semanas antes compras.

La ventana de compra que más importa

El momento respecto a la fecha de salida pesa mucho más que el día exacto de la semana.

–Vuelos nacionales: el mejor rango es entre 1 y 3 meses antes. Comprar en ese periodo puede ser hasta 25% más barato que hacerlo de último momento. En las últimas 3 semanas, los precios suelen dispararse.

–Vuelos internacionales: la ventana ideal va de 2 a 8 meses antes. En temporadas altas –verano, fiestas decembrinas y vacaciones escolares– conviene anticiparse 4 a 10 meses.

Analistas del sector señalan la llamada regla de los 21 días: cuando faltan menos de 21 días para el vuelo, las tarifas tienden a subir con rapidez.

Los mejores días para volar

Aunque el día de compra perdió relevancia, el día en que vuelas sigue marcando la diferencia.

–Más baratos: martes, miércoles y sábados.

–Más caros: lunes y viernes (preferidos por viajeros de negocios), así como jueves y domingos (populares entre turistas).

Datos de Kayak muestran que los vuelos nacionales que salen martes o miércoles suelen costar menos de $200 por trayecto en promedio, mientras que los fines de semana suben notablemente.

En vuelos internacionales, miércoles y sábado también suelen ofrecer mejor valor.

Los vuelos muy temprano por la mañana también tienden a ser más baratos y puntuales, ya que el avión no arrastra retrasos previos del día.

Viajar en días festivos sigue reglas distintas

En fechas clave, la demanda se concentra y el margen para ahorrar se reduce, pero no desaparece.

Según análisis históricos de Google Flights, los precios más bajos para:

–Thanksgiving suelen aparecer 35 días antes.

–Navidad, alrededor de 50 días antes.

Esperar hasta noviembre o diciembre casi siempre implica pagar más. En cambio, volar el propio día festivo (Día de Acción de Gracias o Navidad) suele ser más barato que viajar los días cercanos.

Alertas de precio: menos intuición, más datos

En lugar de revisar precios a diario, las alertas automáticas hacen el trabajo. Herramientas de Google Flights, Kayak, Hopper y Expedia monitorean cambios y avisan cuando el precio baja; algunas incluso estiman si conviene esperar.

Además, muchas aerolíneas en EE.UU. permiten cambios sin costo en boletos de cabina principal. Si el precio baja tras comprar, puedes reemitir el vuelo y recibir un crédito.

La flexibilidad es el mayor ahorro

Pequeños ajustes generan grandes diferencias:

–Aeropuertos cercanos: volar a Fort Lauderdale en vez de Miami, o comparar JFK, LaGuardia y Newark en Nueva York.

–Fechas flexibles: mover el viaje un día puede reducir la tarifa de forma notable.

–Destino flexible: buscar “a cualquier lugar” desde tu aeropuerto puede revelar

–verdaderas gangas.

¿Cuándo conviene usar millas?

Los boletos con puntos siguen reglas distintas. Las aerolíneas liberan asientos premio en varias etapas: hasta 11 meses antes, algunos meses previos y, a veces, en las últimas semanas.

Por eso, las millas pueden ser especialmente valiosas en temporadas pico o para viajes de último minuto, cuando los boletos en efectivo a Europa pueden superar los $1,600 ida y vuelta, pero aparecen opciones premio con mejor valor.

