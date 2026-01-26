Peor ola de cancelaciones aéreas desde la pandemia golpea a EE.UU. por tormenta invernal

Una extensa tormenta invernal que afecta a cerca de 2 tercios de la geografía estadounidense provocó este domingo el peor día de cancelaciones de vuelos desde la pandemia de Covid-19 en 2020, con más de 11,000 vuelos suspendidos y unos 17,000 retrasos, según informó el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy.

El funcionario detalló que la magnitud del fenómeno dejó al descubierto la fragilidad del sistema aéreo frente a eventos climáticos extremos, cada vez más frecuentes durante los inviernos en América del Norte. En una entrevista con la cadena Fox, Duffy adelantó que para este lunes se previeron alrededor de 2,600 cancelaciones adicionales, lo que confirma que el impacto de la tormenta se extendería más allá del fin de semana.

“Esperamos que mejore, pero lo que se ve es que las aerolíneas lidian con este retraso masivo”, afirmó el secretario, al tiempo que subrayó la necesidad de trabajar sobre el atraso acumulado y sostener la estructura de vuelos durante los próximos días. Según explicó, la prioridad inmediata es reordenar aviones y tripulaciones para evitar un colapso aún mayor del sistema.

Duffy advirtió además que el sistema aéreo no tuvo margen suficiente para absorber un golpe de esta magnitud. “No hay capacidad en las aerolíneas para reubicar a 2 días y medio de personas en aviones”, sostuvo, al describir una situación que dejó a miles de pasajeros varados en aeropuertos clave del país y obligados a reprogramar sus viajes por varios días.

En ese contexto, instó a los usuarios a observar el comportamiento de las compañías durante la crisis. “Es importante que presten atención para ver cuáles aerolíneas se comportan mejor con sus tarifas durante esta crisis, ya que algunas están especulando con los precios”, afirmó, en referencia a quejas por incrementos repentinos en boletos y servicios en medio de la emergencia.

El frío extremo complica la recuperación operativa

El secretario también describió la persistencia de las bajas temperaturas como un factor clave para la lenta recuperación operativa. “Va a seguir haciendo frío en el sur y el suroeste hasta el martes o miércoles. Pero en el medio oeste y el norte será hasta finales de la semana antes de que esas temperaturas empiecen a subir!, explicó.

Según Duffy, en las zonas con presencia de hielo resulta más complejo restablecer rápidamente el funcionamiento pleno de los aeropuertos, ya que las pistas requieren tratamientos especiales para garantizar la seguridad de las operaciones.

La magnitud del impacto aéreo quedó reflejada en los datos de la firma de análisis Cirium, que señaló que la tormenta generó el mayor número de cancelaciones desde la pandemia. Hasta las 15:30 horas (ET) del domingo, las aerolíneas habían cancelado 8,906 de los 23,735 vuelos programados en EE.UU., lo que representó aproximadamente el 38% del total nacional.

De acuerdo con FlightAware, las cancelaciones continuaron en aumento y, hacia las 18:45 horas (ET), superaron los 11,000 vuelos suspendidos, mientras los retrasos seguían acumulándose en prácticamente todos los principales aeropuertos del país.

Los vuelos internacionales también resultaron fuertemente impactados. Según Cirium, cerca de un tercio de los vuelos programados desde el extranjero hacia EE.UU. fueron cancelados ese domingo.

Los principales aeropuertos informaron interrupciones generalizadas, con más del 80% de vuelos cancelados en LaGuardia, JFK, Newark y Philadelphia, mientras que el Aeropuerto Nacional Reagan de Washington superó el 90% de cancelaciones.

Las aerolíneas más grandes del país registraron miles de cancelaciones en una sola jornada. American Airlines suspendió más de 1,790 vuelos, cerca del 55% de su programación; Delta Air Lines reportó más de 1,470; Southwest Airlines, más de 1,340; United Airlines, alrededor de 1,016; y JetBlue superó los 590 vuelos cancelados, equivalentes al 72% de sus operaciones diarias.

Carreteras cerradas y transporte terrestre en crisis

El impacto de la tormenta no se limitó al transporte aéreo. Duffy indicó que carreteras de EE.UU. también enfrentaron cierres y restricciones. “Nueva Jersey, Pensilvania y Connecticut cerraron sus carreteras al transporte comercial”, detalló.

En total, 17 estados a lo largo de la franja afectada cerraron carriles para permitir el paso de quitanieves y la aplicación de sal, además de reducir los límites de velocidad. No obstante, el secretario señaló que, una vez superada la tormenta y tratadas las rutas, la circulación “volverá a la normalidad”, aunque advirtió que el proceso podría ser gradual.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió que nieve, aguanieve y lluvia helada amenazaron a casi 180 millones de personas, más de la mitad de la población del país, en una trayectoria que se extendió desde el sur de las Montañas Rocosas hasta Nueva Inglaterra.

Tras afectar al sur, la tormenta avanzó hacia el noreste el domingo, con previsiones de entre 12 y 24 pulgadas (30 y 60 cm) de nieve desde Washington hasta Nueva York y Boston.

Un sistema que vuelve a quedar en evidencia

Expertos en transporte señalaron que, aunque se espera una mejora progresiva a medida que suban las temperaturas, la normalización total del sistema aéreo podría tomar varios días.

Este episodio vuelve a poner en debate la capacidad de la infraestructura de transporte de EE.UU. para enfrentar fenómenos climáticos extremos, en un contexto de inviernos cada vez más impredecibles y de alta dependencia del transporte aéreo para la movilidad nacional e internacional.

