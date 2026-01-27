Juez amenaza con declarar en desacato al director interino de ICE por ignorar órdenes judiciales

Patrick Schiltz, un juez federal de distrito de Minnesota, emitió una orden para que el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Todd Lyons, comparezca personalmente ante el tribunal el próximo viernes, una medida que responde al incumplimiento reiterado de órdenes judiciales por parte de la agencia en casos migratorios.

La citación se enfoca en el caso de Juan Tobay Robles, arrestado por agentes federales a principios de este mes, cuando el juez Schiltz había ordenado que se le otorgara una audiencia de fianza o se le pusiera en libertad en un plazo de siete días; sin embargo, la administración no cumplió con dicho requerimiento, informó NBC News.

Extraordinaria medida judicial ante infracciones de ICE

El juez, designado en principio durante el mandato de George W. Bush, expresó la gravedad de la situación en su orden escrita, y señaló que el caso de Tobay Robles no es un hecho aislado.

“Esta es una de las docenas de órdenes judiciales que los demandados no han cumplido en las últimas semanas”, escribió Schiltz.

Ante la falta de respuesta de la agencia, el juez justificó la obligatoriedad de la presencia física de Lyons en Minneapolis: “El Tribunal reconoce que ordenar al director de una agencia federal que comparezca personalmente es una medida extraordinaria, pero el alcance de las violaciones de las órdenes judiciales por parte del ICE es igualmente extraordinario, y se han intentado medidas menores sin éxito”.

Plazos y condiciones para la audiencia del viernes

La audiencia está programada para este viernes a la 1:00 p.m., hora del Este, y durante la sesión, Lyons “debe comparecer en persona para demostrar por qué no debería ser declarado en desacato por violar la orden de la Corte del 14 de enero de 2026”.

No obstante, el tribunal estableció una condición para evitar la comparecencia del alto funcionario: si ICE presenta un aviso oficial indicando que Juan Tobay Robles fue liberado de la custodia antes de la hora fijada, la audiencia será cancelada automáticamente.

