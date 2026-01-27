Aumenta el número de republicanos que piden investigar muerte de Alex Pretti en Minneapolis

La presencia de senadores republicanos que han pedido una investigación tras la muerte del enfermero Alex Pretti en Minnesota a manos de un agente de la Patrulla Fronteriza sigue en aumento.

Se conoció que los senadores Bill Cassidy, Susan Collins, Mike Crapo, John Curtis, Jerry Moran, Lisa Murkowski y Thom Tillis manifestaron la necesidad de esclarecer los trágicos hechos.

La demanda de transparencia surge en un contexto donde algunos funcionarios de la administración Trump han defendido el proceder de los agentes involucrados, informó NBC News.

Republicanos que han solicitado la investigación

El senador Rand Paul, presidente del Comité de Seguridad Nacional del Senado, envió cartas a los directivos de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). La audiencia de supervisión está programada para el 12 de febrero.

Paul apuntó que el Congreso tiene “la obligación” de supervisar los fondos migratorios y “garantizar que los fondos se utilicen para cumplir la misión, brindar el apoyo adecuado a nuestras fuerzas del orden y, lo más importante, proteger al pueblo estadounidense”.

Por su parte, el representante Andrew Garbarino, presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara, también ha solicitado el testimonio de estos funcionarios, subrayando su responsabilidad de “garantizar la seguridad de las fuerzas del orden y de las personas a las que sirven y protegen”.

Piden investigación independiente y rendición de cuentas

El senador John Curtis, republicano de Utah, vinculó directamente las audiencias con los sucesos de Minnesota, declarando en la red social X que se investigue.

“Debemos tener una investigación transparente e independiente sobre el tiroteo de Minnesota, y los responsables, sin importar su título, deben rendir cuentas”, apuntó Curtis. “No estoy de acuerdo con la respuesta prematura de la secretaria Noem del DHS, que se produjo antes de que se conocieran todos los hechos y debilitó la confianza”.

Mientras tanto, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó inicialmente que Pretti “había estado blandiendo un arma de fuego con la intención de causar daño a estos agentes” y que se resistió violentamente.

Sin embargo, videos de testigos contradicen esta versión. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que existen grabaciones de cámaras corporales. Noem declaró que “cada video será analizado, todo será examinado”.

