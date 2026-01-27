DHS investiga a estadounidense en Nueva York que intentó comprar un arma para “matar” a agentes de ICE

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó este martes que abrió una investigación contra una ciudadana estadounidense que presuntamente intentó adquirir un arma de fuego en dos ocasiones y declaró que su intención era “matar” a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Los intentos de compra ocurrieron en la localidad de Kenmore, en el estado de Nueva York, y actualmente son investigados por ICE, la División de Investigaciones de Seguridad Nacional y la Policía del Estado de Nueva York.

La agencia no ofreció detalles sobre la identidad de la persona ni sobre el estado del proceso.

Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, advirtió que este caso se produce en un contexto de aumento significativo de la violencia contra funcionarios federales.

Agresiones contra ICE aumentaron “1,300%”

De acuerdo con cifras citadas por el departamento, las agresiones contra agentes de ICE han aumentado 1,300%, mientras que los ataques con vehículos se han incrementado en 3,200%.

McLaughlin atribuyó este escenario a lo que calificó como “retórica radical” de políticos de jurisdicciones santuario.

“Ahora tenemos a un ciudadano estadounidense intentando comprar un arma con la intención explícita de matar a nuestros oficiales”, afirmó McLaughlin, quien denunció que comparar a ICE con la Gestapo nazi o con cuerpos represivos históricos tiene consecuencias en la seguridad de los agentes.

Subrayó además que los funcionarios de ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza son padres, madres, hijos e hijas que cumplen con su labor y esperan regresar a casa con sus familias.

“La violencia y la deshumanización de estos hombres y mujeres que simplemente hacen cumplir la ley deben cesar”, instó la funcionaria.

Por su parte, el DHS reiteró el mensaje de la secretaria Kristi Noem, quien aseguró que la agencia no detendrá ni ralentizará la aplicación de la ley. “ICE y nuestros aliados federales seguirán cumpliendo su labor, y cualquier persona que ataque a un agente del orden será procesada con todo el rigor de la ley”, señaló el DHS.

