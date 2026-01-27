¿Qué va pasar con Greg Bovino, excomandante de la Patrulla Fronteriza, tras ser removido por Trump de Minneapolis?

NUEVA YORK – Greg Bovino, el excomandante general de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, estaría abandonando Minneapolis, Minnesota, esta martes, a raíz de la muerte a tiros del enfermero Alex Pretti el sábado en medio de un enfrentamiento con agentes migratorios.

El alto funcionario así como otros agentes ya no estarían laborando en la zona tras ser removidos de sus posiciones, según dijo una fuente familiarizada con el tema a Associated Press.

Anoche, decenas de personas llegaron hasta el hotel SpringHill Suites by Marriott en Maple Grove, donde se cree que Bovino se estaba hospedando para protestar. La movilización formó parte de la serie de manifestaciones de ciudadanos tras el tiroteo que acabó con la vida de Pretti.

El “zar de la frontera”, Tom Homan, fue enviado por el presidente Donald Trump al estado para liderar las operaciones de las autoridades migratorias.

El presidente de EE.UU. también dijo que se comunicó con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y con el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey.

“El gobernador Tim Walz me llamó para solicitar que trabajáramos juntos en relación con Minnesota. Fue una conversación muy positiva y, de hecho, parecía que estábamos en la misma sintonía”, compartió Trump en Truth Social.

“Le dije al gobernador Walz que le pediría a Tom Homan que lo llamara y que lo que buscamos son todos y cada uno de los criminales que tengan bajo su custodia. El gobernador, con mucha cortesía, lo entendió, y hablaré con él próximamente”, añadió el presidente.

Frey dijo que presionó al gobierno federal para que acabara con los operativos contra inmigrantes en su ciudad y afirmó que el presidente “estuvo de acuerdo en que la situación actual no puede continuar”.

Bovino había defendido al agente que le disparó mortalmente a Pretti, de 37 años, bajo el argumento de que el hombre se había resistido violentamente a los oficiales que buscaban desarmarlo.

“Esto parece una situación en la que un individuo quería causar el máximo daño y masacrar a las fuerzas del orden”, declaró Bovino en una rueda de prensa tras el tiroteo.

Pretti tenía autorización para portar armas. Los reportes al momento, sin embargo, no señalan que este estuviera amenazando con el arma a los agentes o que les apuntara.

El cuestionado manejo del caso se sumó al incidente previo en Minneapolis en el que otro agente federal mató a tiros a Renee Good, también de 37 años.

El reporte de The Atlantic señala que Bovino retornará a su trabajo previo en El Centro, California, desde donde se espera que se jubile próximamente, de acuerdo con un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y dos personas con conocimiento del tema.

El tono de Trump y la salida de Bovino apuntan a un cambio en la postura de la Administración en medio de los cuestionamientos por la muerte de Pretti, quien antes de que le dispararan alegadamente intervino por un migrante al que los agentes buscaban arrestar por asalto.

Este lunes, una jueza federal escuchó los argumentos sobre si debería suspender, al menos temporalmente, los operativos migratorios en Minnesota. Aunque manifestó que el asunto es prioridad, no emitió un fallo.

El estado y las ciudades de Minneapolis y St. Paul habían demandado al DHS a principios de este mes, cinco días después de que Good fuera baleada fataltamente por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Con la muerte de Pretti, el caso reviste mayor urgencia.

En otro litigio, un tribunal federal de apelaciones mantuvo el bloqueo de la orden judicial que prohíbe a los agentes federales detener o usar gas lacrimógeno contra los manifestantes en ese estado.

La jueza federal de distrito Kathleen Menendez había emitido la orden judicial inicial el 16 de enero.

El miércoles pasado, el Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito bloqueó la orden judicial mientras evalúa si emite una suspensión a largo plazo o restablece las restricciones impuestas por Menéndez.

El argumento de los demandantes fue que el Gobierno había violentado sus derechos constitucionales a protestar y a observar las acciones de las fuerzas del orden.

Reacciona la presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico

En declaraciones a El Diario, la presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), Vivian Godineaux Villaronga, dijo no tener mucha confianza en que la Administración Trump ajuste sus procedimientos de ejecución de ley migratoria a raíz de los cuestionamientos sobre el proceder de los agentes en Minneapolis.

“No tengo mucha confianza en las actuaciones de la Administración de Donald Trump por lo que hemos visto, las expresiones, no solo de él, sino de su propio gabinete, el vicepresidente, etc., etc. Así que pienso que hay que tener el ojo avisor, que no podemos bajar la guardia y que las personas deben continuar levantando la voz de manera pacífica, saliendo a la calle, de manera pacífica como se ha hecho, pero hay que continuar levantando la voz. No me da confianza que hayan esos cambios por las expresiones que se han realizado desde la Casa Blanca”, declaró la licenciada en entrevista con El Diario.

Godineaux Villaronga recordó que las acciones y órdenes de Trump y su equipo también afectan a la comunidad migrante en Puerto Rico, por lo que la entidad encabeza varios esfuerzos para garantizar que se respeten los derechos civiles y humanos de esa población.

“Como Colegio, estamos orientando a la comunidad migrante sobre sus derechos, lo que debe hacer y no debe hacer; los riesgos. Por ejemplo, si usted tiene una vista migratoria que la hagan por Zoom, que no lleguen hasta la corte de migración, sino que se vea la vista a través de otra plataforma. Nosotros estamos organizados junto al Frente en Contra de las Políticas Migratorias de Donald Trump que se creó desde que comenzaron estos cambios, la implementación de las órdenes ejecutivas, con otras organizaciones como ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles), Kilómetro 0, Comuna Caribe y un montón de organizaciones”, argumentó.

La licenciada añadió que, a nivel de tribunales, también apoyan varios de los casos de migrantes que están siendo representados por la ACLU como el de Diogene Fermin Fernández, migrante dominicano detenido por agentes federales, al que recientemente el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico ordenó no transferir fuera de la isla.

“ACLU está llevando casos en donde está representando a migrantes y acaba de prevalecer en un caso donde no se deportó a la persona y se pudo mantener en Puerto Rico para que pudiera completar su proceso en la corte de migración…Estamos apoyando a las organizaciones de las maneras que podamos. Tenemos una comisión de derechos de inmigración bien alerta y que está ahí apoyando a toda nuestra comunidad”, expuso.

“Es un poco frustante en el sentido de que uno siente a veces que la conducta que están teniendo los agentes de ICE nos pone en una posición bien difícil, pero el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico siempre ha sido voz en defensa de los derechos humanos y en defensa de las comunidades marginadas y vulnerables de Puerto Rico y lo vamos a seguir siendo. Seguiremos levantando la voz”, puntualizó la presidenta del CAAPR.

