Exjugador de New York Knicks, Chris Dudley, se lanza por segunda vez a la gobernación de Oregón

El exjugador de Portland Trail Blazers y New York Knicks en la NBA, Chris Dudley, ha dado el salto nuevamente a la arena política. El pasado lunes anunció su candidatura para la gobernación de Oregón. Se trata de su segundo intento para contender por el puesto.

Fue a través de un video con tono aspiracional y optimista, en el Dudley anunció su retorno a la vida pública y política. En el audiovisual vende su segundo intento de llegar a la gobernación como una nueva oportunidad para el estado.

El clip muestra imágenes de paisajes de Oregón, comunidades locales y escenas cotidianas. Al final, Dudley aparece hablando directamente a cámara.

“Me encanta Oregón, y aunque tenemos algunos problemas serios, hay soluciones y creo que nuestros mejores días están por delante”, enunció.

Posteriormente, el exjugador que pasó 16 años en la NBA, dejó entrever que con su llegada a la silla gubernamental acabaría con las “promesas vacías, los insultos y la propagación del miedo”.

January 26, 2026

Es la segunda ocasión en la que Dudley se postula a la gobernación de Oregón. La primera fue en 2010, cuando casi logró una victoria histórica. Esa elección la terminó perdiendo ante John Kitzhaber por menos de 1.5 % de votos.

Antes de ser candidato oficial, deberá pasar por el proceso de primarias del Partido Republicano que están programadas para el 19 de mayo. Dudley deberá enfrenarse a nombres conocidos como Christine Drazan, Danielle Bethell o David Medina.

En caso de ganar, podrá contender contra la actual gobernadora Tina Kotek, que ha ocupado ese escaño desde 2023.

El legado de Chris Dudley en la NBA

Nació en Stamford, Connecticut, y graduado en Yale, Dudley llegó a la NBA de la mano de Cleveland Cavaliers, franquicia que lo seleccionó en el pick 75 de la cuarta ronda del Draft de 1987.

Debutó el 6 de noviembre de ese año. Con los Cavaliers jugó por tres temporadas con minutos limitados, pero en los que demostró ser un pivot con capacidades.

En 1990 se marchó a New Jersey Nets. Ahí encontró una de sus mejores versiones y regaló sus mejores estadísticas. En su primera campaña llegó a promediar 8.1 rebotes por partido, una de sus mejores marcas.

Tras tres campañas, se marchó a Portland Trail Blazers. Fue aquí donde se volvió un jugador conocido dentro de la NBA gracias a su pobre porcentaje de tiros libres. Incluso, llegó a existir la estrategia del “Hack-a-Dudley”.

Los rivales lo golpeaban a propósito para mandarlo a la línea de tiros libres y beneficiarse de su mala mecánica de tiro. En 1997 se marchó a New York Knicks, en donde encajó con el estilo de Jeff Van Gundy.

Su rol fue limitado, pero fue partícipe de la carrera de los Knicks las Finales de la NBA de 1999. En el 2000 firmó por una temporada con Phoenix Sun, franquicia a la que llegó con rol de veterano y jugador de banca.

En 2001 regresó a Portland para jugar los dos últimos años de su carrera. Se retiró en 2003 con 886 partidos a sus espaldas, 3,9 puntos, 6,2 rebotes y 1,2 bloqueos por partido.



