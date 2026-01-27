Jubilados recibirán mañana el tercer pago con montos que alcanzan $5,108

Este miércoles se libera la tercera ronda de pagos de enero del Seguro Social para jubilados, con depósitos que pueden llegar hasta $5,108 al mes, según el calendario oficial del programa federal.

¿Quiénes reciben el pago este 28 de enero?

El depósito de mañana corresponde a los beneficiarios nacidos a partir del día 21 de cualquier mes.

Este grupo completa el calendario de pagos de enero, que se distribuyó de la siguiente manera:

–14 de enero: jubilados nacidos del día 1 al 10 de cualquier mes del año.

–21 de enero: jubilados nacidos del día 11 al 20 de cualquier mes del año.

–28 de enero: jubilados nacidos del día 21 al 31 de cualquier mes del año.

Este esquema de pagos escalonados se aplica cada mes para millones de personas que reciben beneficios de jubilación.

¿Desde qué edad se puede cobrar el Seguro Social?

La elegibilidad para recibir pagos del Seguro Social comienza a partir de los 62 años. No obstante, la edad en la que una persona decide jubilarse tiene un impacto directo en el monto mensual que recibe.

¿De qué depende el monto del cheque?

El pago mensual del Seguro Social se calcula con base en varios factores clave:

–La edad de jubilación.

–El total de ingresos reportados durante la vida laboral.

–El número de años en los que se cotizó al sistema.

De acuerdo con datos de la Administración del Seguro Social, una persona que se jubila a los 62 años puede recibir hasta $2,831 al mes, mientras que quienes retrasan su jubilación hasta los 70 años pueden alcanzar el pago máximo actual de $5,108 mensuales.

Cada beneficiario puede consultar una proyección personalizada de su pago mensual utilizando la calculadora oficial de la SSA.

¿Cómo se financia el Seguro Social?

El programa del Seguro Social se sostiene mediante impuestos sobre la nómina, que son aportados tanto por los trabajadores como por los empleadores durante la vida laboral de cada persona.

Advertencia sobre el futuro del programa

Analistas financieros advierten que, si el Congreso no toma medidas, el fondo del Seguro Social podría enfrentar recortes.

Las proyecciones indican que la SSA podría dejar de pagar el 100% de los beneficios tan pronto como en 2034, debido al aumento en el número de jubilados y a una fuerza laboral más reducida que sostiene el sistema.

