La CIA busca establecer una presencia permanente de EE.UU. en Venezuela, según fuentes

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) lidera los esfuerzos para establecer una base operativa permanente en Venezuela, de acuerdo con CNN este martes. El plan estaría diseñado en conjunto con el Departamento de Estado para asegurar la influencia de Estados Unidos en la transición política del país tras la captura de Nicolás Maduro a principios de enero.

Ante la inestabilidad actual del país sudamericano, la administración de Donald Trump ha priorizado la intervención de la inteligencia sobre los canales diplomáticos tradicionales. En tal sentido, una fuente cercana a la planificación explicó a CNN que “el Estado impone su postura, pero la CIA ejerce realmente la influencia”.

Posibles objetivos de la CIA

La estrategia inicial contempla la apertura de un anexo de la CIA antes de la reapertura de una embajada oficial. El centro permitirá establecer contactos con diversas facciones del gobierno venezolano y sectores de la oposición en medio de las incertidumbres por una transición.

“Establecer un anexo es la prioridad número uno. Antes que los canales diplomáticos, el anexo puede ayudar a establecer canales de enlace, que serán con la inteligencia venezolana y que permitirán conversaciones que los diplomáticos no pueden tener”, dijo un exfuncionario estadounidense con experiencia en la región a CNN.

Los objetivos inmediatos de la agencia, según la fuente, incluyen el fortalecimiento de la seguridad y la creación de vínculos con la población local para facilitar futuras gestiones diplomáticas.

Operación previa de la CIA en Venezuela

La presencia de la inteligencia estadounidense en territorio venezolano no es reciente. Oficiales de la CIA operaron de forma encubierta desde agosto pasado para rastrear los movimientos de Maduro. Estas labores contaron con el apoyo de una fuente interna dentro del gobierno venezolano que facilitó la ubicación exacta para su captura el pasado 3 de enero.

Tras la detención de Maduro, el director de la CIA, John Ratcliffe, fue el primer alto cargo en visitar el país. Durante su estancia este mes, mantuvo reuniones con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y con los mandos militares venezolanos para discutir el futuro de la cooperación bilateral.

