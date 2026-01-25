Delcy Rodríguez: No merecen ser venezolanos quienes celebran la captura de Maduro

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, endureció este domingo su discurso contra sectores que celebraron la captura de Nicolás Maduro tras el ataque militar de Estados Unidos, y afirmó que quienes agradecen estas acciones “no merecen la dignidad ni el gentilicio venezolano”.

Rodríguez, durante un acto con trabajadores petroleros en Puerto La Cruz, defendió la convocatoria a un diálogo político interno y rechazó lo que describió como injerencias extranjeras en la vida política venezolana.

“Es importante abrir espacios para la divergencia democrática, pero con política con P mayúscula y con V de Venezuela”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que las diferencias deben resolverse dentro del país y cuestionó las “órdenes de Washington” sobre actores políticos venezolanos.

La mandataria encargada aseguró que el diálogo debe incluir a sectores que piensen distinto, siempre que exista respeto, pero marcó un límite frente a quienes, según dijo, “buscan el daño y el mal”.

Sin mencionar nombres, criticó a venezolanos que viajaron a Estados Unidos para agradecer el ataque militar que culminó con la captura de Maduro. “Quienes hicieron eso no merecen la dignidad de este país”, subrayó.

Rodríguez recordó que el pasado viernes propuso la instalación de un “verdadero diálogo” nacional, que incluya tanto a sectores afines como opositores, y encargó su coordinación a Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento.

Insistió en que ese proceso debe producir resultados inmediatos y desarrollarse sin imposiciones externas, ya sea desde Washington, Bogotá o Madrid.

Las declaraciones se producen una semana después de que la líder opositora María Corina Machado se reuniera con el presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca.

En ese encuentro, Machado le entregó la medalla del Premio Nobel de la Paz 2025 otorgado a Trump, acompañada de un mensaje de agradecimiento por sus acciones en favor de la “libertad” de Venezuela.

El sábado, Rodríguez ya había calificado de “vergonzoso” que ciudadanos venezolanos celebraran la captura Maduro.

Días antes, Trump había advertido que la mandataria interina “pagaría un precio muy alto” si no actuaba “correctamente”, aunque posteriormente, tras una conversación telefónica con ella, la describió como “una persona fantástica” y aseguró que habían trabajado bien juntos.

