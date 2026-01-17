Delincuentes asesinan a hijo del exlanzador de New York Mets, Francisco “Kid” Rodríguez, en Venezuela

El béisbol volvió a quedar en segundo plano tras conocerse un hecho que enluta a una de sus figuras históricas. Francisco “Kid” Rodríguez, excerrador de Grandes Ligas y referente del béisbol venezolano, atraviesa un momento de profundo dolor luego de confirmarse la muerte de su hijo mayor.

El suceso ocurrió la tarde del viernes 16 de enero en el oeste de Caracas, donde se desarrollaba un operativo de seguridad que terminó de forma trágica. La noticia se difundió rápidamente y provocó conmoción tanto en el ámbito deportivo como en la opinión pública.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven se encontraba participando en labores de inteligencia cuando fue identificado durante una investigación en curso. La situación derivó en un enfrentamiento armado que dejó consecuencias fatales.

Tras resultar gravemente herido, fue trasladado de emergencia a un centro hospitalario de la zona. A pesar de los esfuerzos del personal médico, se confirmó su fallecimiento minutos después de su ingreso.

La tragedia tuvo un fuerte impacto en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, particularmente en los Tiburones de La Guaira, organización a la que Francisco Rodríguez pertenece actualmente como parte del cuerpo técnico.

Dos años con los New York Mets

Francisco “Kid” Rodríguez es uno de los cerradores más emblemáticos en la historia del béisbol venezolano y de las Grandes Ligas. Nacido en Caracas, construyó una carrera destacada gracias a su efectividad en la novena entrada y su carácter dominante desde el montículo.

Debutó en la MLB en 2002 con los Anaheim Angels, equipo con el que alcanzó uno de los momentos más importantes de su carrera al conquistar la Serie Mundial ese mismo año. Posteriormente, vistió los uniformes de:

Los Angeles Angels

Milwaukee Brewers

New York Mets

Baltimore Orioles

Detroit Tigers

Francisco Rodríguez lanzó en los años 2009 y 2010 con los Mets. AP Photo / Kathy Kmonicek

A lo largo de su carrera en Grandes Ligas, “Kid” Rodríguez acumuló 437 salvamentos, cifra que lo coloca entre los máximos cerradores en la historia de la MLB. Además, registró una efectividad de 2.86, más de 1,100 ponches y fue seleccionado en seis ocasiones al Juego de Estrellas.

Uno de sus récords más recordados llegó en 2008, cuando impuso marca histórica con 62 salvamentos en una sola temporada, un registro que lo consolidó como uno de los relevistas más dominantes de su era.

