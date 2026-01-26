República Dominicana suma a Fernando Tatis Jr. para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

La Federación Dominicana de Béisbol (Fedom) confirmó este lunes que el jardinero Fernando Tatis Jr. formará parte de la selección de la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, que se disputará del 5 al 17 de marzo en Estados Unidos, Japón y Puerto Rico.

El jugador de los San Diego Padres acumuló siete temporadas de experiencia en las Grandes Ligas antes de su primera participación en el torneo de naciones.

Tatis viene de una campaña productiva y, tras superar una suspensión que le impidió jugar en la edición de 2023, recibió los permisos necesarios para vestir la camiseta dominicana en esta edición del clásico mundial.

A lo largo de su carrera en las Mayores, Tatis ha destacado tanto por su poder ofensivo como por su defensa, incluyendo premios defensivos como el Platinum Glove y temporadas con más de 20 jonrones y bases robadas.

La selección dominicana, que cuenta con figuras estelares como Juan Soto y Manny Machado, se encuentra en el Grupo D, junto a Venezuela, Nicaragua, Países Bajos e Israel. Este grupo disputará sus encuentros en Miami, buscando avanzar a la siguiente fase del torneo.

El equipo dominicano aspira a un título mundial que ya logró en 2013, cuando se coronó campeón del Clásico Mundial de manera invicta, y espera repetir esa hazaña con un roster de alto calibre que combina experiencia y poder ofensivo.

Sigue leyendo:

·Salón de la Fama del Béisbol: ¿Quiénes entrarán a Cooperstown en 2026?

·Juan Soto recuerda su paso por los Yankees junto a Aaron Judge y genera reacciones en redes

·Mets consolidan rotación con la llegada de Freddy Peralta