Melania Trump pide “unidad” y protestas “en paz” en Minneapolis

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, pidió este martes a la población que mantenga la calma y se manifieste de forma pacífica ante la tensión que atraviesa Minneapolis tras la muerte de Alex Pretti, abatido el pasado sábado por disparos de un agente de la Patrulla Fronteriza.

Durante una entrevista televisiva con la cadena Fox, Melania hizo un llamado directo a la unidad nacional y rechazó cualquier forma de violencia en el marco de las protestas que se han registrado en Minnesota por el operativo migratorio federal desplegado en la ciudad.

“Necesitamos unidad, hago una llamada a la unidad”, afirmó la primera dama al ser consultada sobre la situación en Minneapolis, donde las manifestaciones se intensificaron tras el fallecimiento del ciudadano estadounidense.

Melania aseguró que el presidente Donald Trump mantiene conversaciones con las autoridades locales para contener la crisis. Según explicó, el mandatario trabaja junto al gobernador de Minnesota, Tim Walz, y al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, “para que todo sea pacífico y sin disturbios”.

“Si protestas, protesta en paz”, señaló, al insistir en que la vía pacífica es la única forma legítima de expresar el descontento social.

Tono conciliador

El mensaje conciliador de la primera dama coincide con un giro reciente de la Casa Blanca, que en los últimos días ha suavizado el despliegue migratorio en Minneapolis, donde habían sido enviados cerca de 3,000 agentes federales tras denuncias del Gobierno sobre presunta malversación de fondos federales vinculados a miembros de la comunidad somalí.

Además de referirse a la crisis en Minnesota, Melania Trump expresó solidaridad con las personas afectadas por la tormenta invernal que atraviesa amplias zonas del país y aseguró que el Gobierno federal trabaja para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

La entrevista tuvo lugar en el programa “Fox & Friends”, en el marco de la promoción del documental “Melania”, que se estrena este viernes en Estados Unidos.

En el espacio, la primera dama adelantó que la producción aborda aspectos poco conocidos de su vida personal y del proceso de transición tras su regreso a la Casa Blanca.

“Es una historia que muestra lo que no se había visto antes”, explicó, al señalar que el documental recorre los días en los que pasó de ser una figura privada a retomar su rol como primera dama, además de mostrar facetas de su vida profesional y personal antes de asumir nuevamente funciones oficiales.

Con información de EFE.

