Muere Alexis Ortega, actor de doblaje y voz de Tom Holland en Spider-Man

El mundo del doblaje y el espectáculo se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Alexis Ortega, actor reconocido por prestar su voz en español a Spider-Man en las películas del Universo Cinematográfico de Marvel protagonizadas por Tom Holland. Ortega tenía 38 años.

La noticia de su deceso fue difundida en la cuenta oficial de Instagram de la Anime Latin Dubbing Awards (ALDA), premiación dedicada al doblaje de anime en español latino.

“Lamentamos informar el sensible fallecimiento del actor Alexis Ortega. Mandamos nuestras condolencias a su familia, amigos y colegas del gremio. Descanse en paz y siempre lo recordaremos en sus increíbles interpretaciones”, se lee en la publicación.

Hasta ahora no se han revelado las causas de la muerte ni se han reportado que tuviera antecedentes de enfermedades graves. El actor se mantuvo activo en redes sociales hasta el año pasado, donde compartía tanto avances de sus proyectos profesionales como imágenes de viajes y momentos personales.

Su última publicación en Instagram fue en noviembre, cuando apareció junto a su mascota, un perro llamado Nacho. “My doggo”, escribió como único texto del post. Tras conocerse la noticia, seguidores y colegas comenzaron a expresar mensajes de despedida en los comentarios.

¿Quién fue Alexis Ortega?

Alexis Ortega nació el 31 de agosto de 1987 en la Ciudad de México. Inició su carrera profesional como actor en 2013 y alcanzó reconocimiento por prestar su voz en español al Spider-Man de Tom Holland en producciones del MCU como ‘Spider-Man: Homecoming’ y ‘Avengers: Infinity War’. También participó en el doblaje de Tadashi Hamada en ‘Big Hero 6’, además de colaborar en filmes animados como ‘Cars 3’ y ‘Finding Dory’.

Además de su trabajo en doblaje, Ortega tuvo apariciones en televisión. De acuerdo con su perfil en IMDb, formó parte del elenco de series como ‘La casa de las flores’ (2018), ‘El candidato’ (2020), ‘Las viudas de los jueves’ (2023) y su papel como Jorge “El Burro” Van Rankin en ‘Luis Miguel: La serie’ (2018).

