Fallece a los 71 años Francis Buchholz, bajista de Scorpions

Francis Buchholz, bajista de la banda alemana Scorpions durante casi veinte años, falleció a los 71 años a consecuencia de un cáncer. La noticia fue confirmada por la agrupación a través de redes sociales, donde difundieron un mensaje dirigido a los seguidores del músico.

“Queridos fans, acabamos de recibir la triste noticia de que nuestro viejo amigo y bajista, Francis Buchholz, ha fallecido. Su legado con la banda vivirá para siempre, y siempre recordaremos los buenos momentos que hemos compartido juntos.

Nuestros corazones están con Hella, su familia y amigos.”, expresaron.

Francis Buchholz nació el 19 de febrero de 1954 en la entonces Alemania Occidental y se incorporó a Scorpions en 1973, cuando aún era adolescente. En sus primeros años con la banda, participó en cuatro álbumes publicados por RCA Records entre 1974 y 1977, trabajos que no alcanzaron un impacto comercial significativo.

Sin embargo, el panorama cambió radicalmente con con Lovedrive (1979), primer disco grabado con el guitarrista Matthias Jabs y considerado el inicio de la proyección internacional del grupo. A este le siguió Animal Magnetism (1980), que incluyó “The Zoo”, tema inspirado en la vida nocturna de Nueva York y que reforzó la presencia de Scorpions en mercados como Estados Unidos y Reino Unido.

La consolidación definitiva se produjo con Blackout (1982), impulsado por la balada “No One Like You”, primer gran éxito radial de la banda en Estados Unidos y número uno en la lista Mainstream Rock de Billboard. El álbum ingresó además al top 10 en Estados Unidos y Alemania.

Durante la década de los ochenta, Scorpions encadenó varios lanzamientos de alto impacto comercial, entre ellos Love at First Sting (1984), que incluyó “Rock You Like a Hurricane”, “Still Loving You” y “Big City Nights”, y Savage Amusement (1988), con el sencillo “Rhythm of Love”.

En ese periodo, Buchholz realizó extensas giras internacionales con la banda, compartiendo escenario en festivales y conciertos junto a grupos como Van Halen, Iron Maiden, Foreigner y Loverboy.

Francis Buchholz permaneció en Scorpions hasta 1992, formando parte de la alineación más duradera y reconocida del grupo junto a Klaus Meine, Rudolf Schenker, Matthias Jabs y Herman Rarebell.

Sigue leyendo: