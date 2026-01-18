Kianna Underwood, actriz de Nickelodeon, muere tras ser atropellada en Nueva York

El 16 de enero de 2026 se dio a conocer, a través de distintos medios de comunicación, la muerte de la exactriz Kianna Underwood, quien falleció tras ser atropellada en el vecindario de Brownsville, en Brooklyn, Nueva York.

Según informó el portal TMZ, el fatal suceso ocurrió cerca de las 6:50 de la mañana del viernes, cuando una camioneta SUV de color negro arrolló a la ex intérprete televisiva, de 33 años, mientras cruzaba la intersección de la avenida Pitkin Avenue y Mother Gaston Boulevard. Posteriormente, su cuerpo fue golpeado por un segundo automóvil, un sedán gris, mientras se encontraba en el suelo.

De acuerdo con los informes de la policía, Underwood murió en el sitio del accidente como consecuencia de graves lesiones en la cabeza y el torso, luego de haber sido arrastrada aproximadamente dos cuadras. Las autoridades indicaron que el caso continúa bajo investigación y que hasta ahora no se han efectuado detenciones, ya que los conductores responsables huyeron del lugar tras el impacto.

Kianna Underwood nació el 28 de noviembre de 1992 en Nueva York y fue conocida por su trabajo como estrella infantil en la cadena estadounidense Nickelodeon. Durante su infancia y adolescencia participó en varios programas dirigidos al público joven, entre ellos la exitosa serie de comedia juvenil “All That” en 2005.

En dicha producción, Kianna formó parte de siete episodios luego de la salida de Jamie Lynn Spears de “Zoey 101”, compartiendo pantalla con figuras reconocidas como Amanda Bynes, Nick Cannon y Kenan Thompson, también recordado por su participación en “Kenan & Kel”. Con un total de 10 temporadas, esta serie dejó una huella importante en varias generaciones desde la década de los 90 y hasta el año 2005.

