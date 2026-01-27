NYC bajo amenaza: pronostican ola de frío potencialmente letal en las próximas horas

Se espera otra masa de aire ártico. La sensación térmica descenderá bajo cero las próximas horas. Y todo implica que enfrentaremos un fenómeno climático que puede llegar a ser mortal. Ante estas proyecciones, la Oficina de Manejo de Emergencias de la Ciudad de Nueva York (NYCEM) reiteró este martes a los neoyorquinos a seguir tomando precauciones, por las condiciones climáticas potencialmente “peligrosas” que durarán varios días.

El consejo principal es evitar estar largo tiempo al aire libre si no es necesario, usar tres capas de protección y especialmente tener mucho cuidado con los adultos mayores y los niños.

Con el pronóstico de temperaturas bajo cero durante al menos seis días, nada se derrite por sí solo, y cualquier cosa que se descongele durante el día se volverá a congelar por la noche.

Se debe considerar que todas las superficies, desde las aceras hasta las carreteras, pueden estar resbaladizas, incluso cuando parezcan simplemente mojadas.

Las casas y apartamento de la Gran Manzana se enfriarán más rápidamente, las tuberías corren mayor riesgo de congelarse, los automóviles pueden tener dificultades para arrancar y las carreteras pueden volverse muy resbaladizas durante la noche, especialmente en los puentes.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha emitido avisos de clima invernal para el área triestatal de Nueva York, incluyendo advertencias de viento frío. Se espera que los valores de sensación térmica alcancen niveles peligrosamente bajos, con potencial de causar lesiones por congelación o hipotermia si la piel permanece expuesta por demasiado tiempo.

10 muertes

A su vez, el alcalde Zohran Mamdani confirmó que ascienden a diez las personas muertas encontradas en la intemperie y en muchos casos enterradas en montículos de nieve, a medida que se avanza en las acciones de remoción de hielo en las calles de la Gran Manzana.

No está claro si estas personas murieron de hipotermia, pues la Ciudad está a la espera de las autopsias para confirmar las causas y circunstancias de los decesos.

El mandatario municipal afirmó que se cree que el frío extremo causado por el paso de la tormenta invernal ‘Fern’ influyó en cada uno de estos fallecimientos. Se trata del frente polar más recio de los últimos ocho años.

“El protocolo de Alerta Azul no es suficiente con un frío tan intenso. Por eso estamos implementando acciones adicionales. Algunas de las personas fallecidas habían tenido contacto previo con el sistema de albergues”, dijo Mamdani.

Actualmente, las llamadas al 311 se están redirigiendo al 911 para que la ayuda llegue más rápido.

Otra fase de la emergencia

Los esfuerzos de asistencia se han intensificado y continúan. Cientos de personas han sido alojadas en albergues. Los centros de calefacción están abiertos.

Asimismo, se ha pedido a los hospitales que limiten las altas nocturnas para permitir que las personas que no tienen a dónde ir permanezcan en el interior.

“Nuestro primer método de intervención es informar a las personas sin hogar en los cinco condados de Nueva York sobre las opciones disponibles. No vamos a dejar a nadie a la intemperie si representa un peligro para sí mismo o para los demás”, precisó el alcalde.

Durante esta emergencia, agencias municipales han reubicado a 170 neoyorquinos sin hogar, sacándolos de las calles y llevándolos a alojamientos temporales como albergues, refugios seguros y camas de emergencia.

“No todos son desamparados”

La Oficina del Médico Forense municipal confirmó que seis personas murieron durante la noche del viernes 23 de enero y una durante la noche del sábado 24 de enero.

Trascendió que no todas las víctimas del frente polar han sido desamparados.

Medios locales informaron de una adulta mayor de 90 años que fue encontrada muerta en Brooklyn la mañana del lunes 26 de enero. La anciana fue identificada por sus seres queridos como Doreen Ellis, quien padecía demencia, según publicó Gothamist.

La versión apunta a que salió repentinamente de su apartamento en Crown Heights, Brooklyn, durante la noche y fue encontrada más tarde en el patio trasero de un edificio en New York Avenue, cerca de Sterling Place.

Alerta e informado:

Para obtener información actualizada sobre este fenómeno climático, visite www.weather.gov/nyc.

Para obtener consejos de seguridad, visite NYC.gov/notifynyc o llame al 3-1-1 (212-639-9675 para acceder al servicio de retransmisión de video, o TTY 212-504-4115).

Esté pendiente de sus vecinos, especialmente de los ancianos que viven solos. Si observa a alguna persona vulnerable o en peligro ante las bajas temperaturas no dude en llamar al 311.

El dato: