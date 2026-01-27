“Radicalmente diferentes”: Checo Pérez sentencia el cambio de los F1 para 2026

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez, quien volvió a la Fórmula 1 como piloto del equipo Cadillac, aseguró que los autos de la temporada 2026 son “radicalmente diferentes” a todo lo que manejó entre 2011 y 2024.

La F1 inició en Barcelona las primeras pruebas de los monoplazas de nueva generación, marcando el arranque de una era técnica completamente renovada. Checo Pérez se integró al proyecto de expansión de Cadillac, equipo con el que competirá tras su año sabático en 2025.

Birthday laps in Barcelona🏁

Private testing Day 1 ☑️

Thank you all for the wishes, and thank you @Cadillac_F1 for the gift + cake!



Vueltas de cumpleaños en Barcelona🏁

Día 1 de pruebas ☑️

Gracias a todos por los buenos deseos, y gracias a @Cadillac_F1 por el regalo y el… pic.twitter.com/1fCpLKxzem — Sergio Pérez (@SChecoPerez) January 26, 2026

Checo Pérez: “Es el mayor cambio de normativa que he vivido”

En declaraciones a F1TV, Pérez fue claro sobre el impacto del nuevo reglamento técnico:

“Creo que estos coches son radicalmente diferentes a lo que estábamos acostumbrados, y todavía estamos en las primeras etapas. En mi opinión, este ha sido el mayor cambio en la normativa que he vivido en mi carrera”.

El mexicano subrayó que la adaptación será un desafío generalizado: “Será un desafío adaptarse. Todos los pilotos nos enfrentaremos a estos desafíos”.

Regreso a la F1 con Cadillac tras su salida de Red Bull

Checo Pérez regresa a la parrilla luego de perder su asiento en Red Bull al final de la temporada 2024. A mediados de 2025 fue anunciado como piloto de Cadillac, donde compartirá equipo con el experimentado Valtteri Bottas, en un proyecto ambicioso que busca consolidarse desde su debut.

“Es genial estar de vuelta, empezar una nueva temporada y además con un nuevo equipo. Es un proyecto enorme; a veces la gente olvida lo grandes que son las organizaciones de un equipo de Fórmula 1”, explicó el mexicano.

Sobre el shakedown en el Circuit de Catalunya, Pérez destacó la importancia de acumular kilómetros, especialmente con un reglamento tan distinto:

“Siempre es un desafío cuando hay un cambio importante en las reglas, y el objetivo principal es dar vueltas. Conseguimos dar algunas vueltas, lo cual fue prometedor”.

“Tuvimos bastantes problemas hoy, lo cual es bueno. Es nuestro primer día; es mejor que todos los problemas surjan ahora”.

Calendario de pruebas y arranque de la temporada 2026

Tras las pruebas en Barcelona, la Fórmula 1 se trasladará a Bahréin para dos rondas de test oficiales: del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 de febrero. La temporada 2026 arrancará el 8 de marzo en Melbourne, Australia.

Sigue leyendo:

Polémica en Italia por posible presencia del ICE en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno

Arrestan por conducir ebrio al portero de la selección de Ecuador, Gonzalo Valle