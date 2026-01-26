Arrestan por conducir ebrio al portero de la selección de Ecuador, Gonzalo Valle

Gonzalo Valle, arquero de la selección de Ecuador, fue arrestado el pasado viernes por supuestamente conducir bajo estado de ebriedad. Según la cadena ESPN, el futbolista está expuesto a una sanción de 30 días de detención, según la ley ecuatoriana.

Valle deberá cumplir 20 días en un centro de retención de infractores de tránsito en Quito. Además, el juez Víctor Romero sentenció al arquero al pago de una multa equivalente a tres salarios básicos unificados.

El monto asciende a $1.446 dólares. También se le aplicó una suspensión de dos meses a su licencia de conducir.

Luego de conocerse la noticia y tras el revuelo mediático, Valle utilizó sus redes sociales para disculparse con LDU de Quito, afición y compañeros.

El guardameta dijo asumir “con total responsabilidad los actos y las consecuencias de sus acciones. Asimismo, Valle lamentó haber generado un “situación que no representa los valores personales ni profesionales” de su trayectoria.

Gonzalo Valle en su instragram personal pic.twitter.com/J8SqdWSe98 — yo te daré (@Yotedare) January 25, 2026

En este sentido, La Liga de Quito no hizo mención del arresto de Valle y se limitó a señalar que el jugador enfrena problemas de carácter personal “derivado de un hecho ocurrido fuera del ámbito deportivo”. El club agregó que actuará “conforme a la normativa interna.

🔊 Comunicado oficial: Gonzalo Valle pic.twitter.com/gUh9CFWw0W — LDU Oficial (@LDU_Oficial) January 25, 2026

Gonzalo Valle pasó de la discreción absoluta a convertirse en una de las figuras del fútbol de su país. Su ascenso fue algo tardío. En 2024 firmó con LDU de Quito, pero fue en 2025 que logro consagrarse como titular.

Su nombre explotó mediáticamente el 5 de junio de 2025, cuando fue anunciado como titular ante Brasil en Eliminatorias, tras la lesión de Hernán Galíndez.



