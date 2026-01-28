Avenida en Puerto Rico llevará el nombre de Carlos Beltrán tras su elección al Salón de la Fama

Tras convertirse en el sexto boricua en ser electo al Salón de la Fama de Cooperstown, Carlos Beltrán cederá su nombre para dárselo a una avenida de Puerto Rico. Este miércoles la Cámara de Representantes de Isla aprobó por unanimidad la propuesta.

El tramo de la carretera PR-670 que atraviesa frente al Acrópolis de Manatí, municipio natal del beisbolista, ubicado en el norte de Puerto Rico, ahora se llamará ‘Avenida Carlos Iván Beltrán’.

La medida se da días después y como homenaje a su elección al Salón de la Fama de la Major League Baseball (MLB).

La resolución aprobada también detalla que se tendrá que realizar un acto para develar el nombre de la avenida oficialmente y poner una señalización vial que estará a cargo del Departamento de Transportación y Obras Públicas y el Gobierno municipal.

Beltrán no fue el único homenajeado. Junto a él, la Cámara de Representantes aprobó renombrar la carretera estatal PR‑36, en San Juan, como ‘Daddy Yankee’, en reconocimiento a la trayectoria artística del reguetonero.

El pasado 20 de enero, Beltrán, de 48 años, fue escogido para ser el sexto boricua exaltado al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas.

El expelotero llega como parte de la Clase 2026, ocho años después de su retiro de las Grandes Ligas. El boricua obtuvo 358 votos para un total de un 84.2 %, seguido de Andruw Jones quien, en su noveno intento, registró 333 votos para un 78.4 %.

A Beltrán le tomó cuatro intentos en la boleta de votaciones de la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos (BBWAA, por sus siglas en inglés) antes de superar el 75 % de los votos requeridos para la exaltación.

El exjardinero central se une a los boricuas Roberto Clemente (1973), Orlando “Peruchín” Cepeda (1999), Roberto Alomar (2011), Iván Rodríguez (2017) y Edgar Martínez (2019).

La ceremonia de exaltación para poner la placa en el Museo del Salón de la Fama se efectuará el domingo, 26 de julio en el pueblo de Cooperstown, al norte en el estado de Nueva York.



