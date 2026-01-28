Confirman la segunda parte de ‘Dirty Dancing’ con su protagonista original

Esta semana se ha confirmado la producción de la secuela de ‘Dirty Dancing’, la famosa película de 1987 protagonizada por Jennifer Grey y por el fallecido Patrick Swayze. La producción estará a cargo de Lionsgate.

Según ‘Deadline’, la dirección iba a estar a cargo de Jonathan Levine, pero ahora solo será el productor general de la película. El guion será escrito por Kim Rosenstock, nominada al Emmy y al Globo de Oro. Y además de Levine y de la empresa productora, el equipo de productores también tendrá a Nina Jacobson y Brad Simpson.

Por ahora se sabe que Grey volverá a interpretar a Frances ‘Baby’ Houseman. La historia estará centrada en su regreso en Kellerman’s Mountain House en la década de 1990. Este centro vacacional ficticio fue el escenario para que Baby comenzara su historia de amor con Johnny Castle, personaje que fue interpretado por Swayze.

Jennifer Grey fue nominada a los Golden Globes por esta película. Crédito: Jordan Strauss | AP

Todo parece indicar que aunque su regreso será protagónico, aunque el romance central estará protagonizado por otra joven. Por los momentos, el equipo sigue en búsqueda del elenco. Los rumores sobre la trama de la historia comenzaron hace un par de años.

Adam Fogelson, presidente de Lionsgate Motion Picture Group, compartió con los medios de comunicación: “‘Dirty Dancing’ sigue siendo tan querida hoy como lo fue en su estreno, y sabíamos que un grupo muy especial de personas tendría que unirse para que los fans celebraran el regreso de Kellerman’s”.

Parece ser que la planificación para llevar a cabo esta producción ha tomado tiempo, aunque siempre han contado con el apoyo de Grey, quien será siempre recordada por este personaje. El mismo Fogelson, dijo: “Con este gran equipo ya formado, avanzamos a toda máquina para que tanto los fans actuales como el nuevo público puedan descubrir la magia, la música y la emoción de ‘Dirty Dancing’ en una nueva película destinada a la gran pantalla”.

Por otro lado, ‘Deadline’ también compartió declaraciones de Grey: “El papel de Baby ha ocupado un lugar muy profundo y significativo en mi corazón, al igual que en el de tantos fans a lo largo de los años. Durante mucho tiempo me he preguntado dónde encontraríamos a Baby años después y cómo sería su vida, pero me ha llevado tiempo reunir a las personas a las que creía que podía confiar para continuar el legado de la película original“.

Aunque ya está el equipo conformado, por ahora no se han compartido detalles sobre los tiempos de producción. No se sabe cuándo comenzará el rodaje y cuándo planean hacer su estreno.

