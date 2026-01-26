Guionista atribuye el éxito de ‘KPop Demon Hunters’ a TikTok

El año pasado, Netflix estrenó ‘KPop Demon Hunters’, una película que pasó a convertirse en el mayor éxito de la plataforma. Incluso, tras su llegada a Netflix, tuvo que programarse un estreno en salas de cine. Pero, ¿a qué se debe ese éxito?

Recientemente, en marco del Festival de Cine de Sundance de 2026, hubo un panel en el que se debatió sobre la estrategia de marketing de la producción y de cómo el público es parte clave de esa promoción. En panel se tituló ‘Storytelling for Fans — The Future of Audience Engagement’ (‘Narración para fans: El futuro de la interacción con el público’).

En esta conversación participaron varios especialistas en marketing y comunicaciones, Dawn Yang, directora global de asociaciones de entretenimiento en TikTok, y Hannah McMechan, guionista de ‘KPop Demon Hunters’.

La guionista de la película, la cual sigue liderando la lista de películas más vistas en Netflix, aseguró que TikTok fue parte clave de este éxito, pues ellos no tenían un plan de comunicación demasiado trabajado, además de publicar un tráiler.

Aunque no habían planificado ninguna estrategia de comunicación, sí eran conscientes de que podrían apoyarse en los fanáticos del K-Pop. “Creíamos que los fans lo devorarían si le hacíamos justicia. Todos éramos fans del K-Pop, así que siempre pensamos: si esto llega a los fans del K-Pop, será un éxito rotundo. Pero si se entierra y no se promociona, quizá nadie lo vea”.

Esos fanáticos a los que llegaron se encargaron de hacer clips y ediciones con escenas de la película para publicarlas en TikTok. Esto no solo hizo que se comenzara a hablar sobre la producción, sino que también se comenzaron a hacer virales las canciones que forman parte de la banda sonora.

“Me encanta que esta generación, en comparación con las anteriores, haya eliminado el enfoque individual y haya permitido que se desarrolle una dinámica más comunitaria o social en el panorama artístico, especialmente en lo que se refiere al cine”, dijo la guionista.

El éxito de ‘KPop Demon Hunters’ no solo fue en redes sociales y en reproducciones de Netflix, sino también se ha traducido en el reconocimiento de la industrial del cine. La película fue nominada a los premios Oscar en dos categorías: Mejor Película Animada y Mejor Canción Original.

