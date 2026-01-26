‘Zootopia 2’ es la película de Hollywood más taquillera de China

Oficialmente, ‘Zootopia 2’ se ha convertido la película de Hollywood número uno en la taquilla de China, esta posición la ocupó durante casi siete años ‘Avengers: Endgame’.

La película animada ha logrado convertirse en la más taquillera jamás estrenada en China al recaudar $632 millones de dólares en el país, superando el total de $632.1 millones de dólares que tenía la película de Marvel.

Hay que recordar que ‘Zootopia 2’ estrenó en el fin de semana de Acción de Gracias y durante todas estas semanas ha estado liderando las listas a nivel global y ha logrado apuntarse varios récords. Lo primero que logró fue convertirse en la película más taquillera de Walt Disney Animation, quitando este puesto a ‘Frozen 2’, que al igual que ‘Avengers: Endgame’, estrenó en 2019.

Tiempo después también logró entrar a la lista de las 10 películas más taquilleras de la historia junto con icónicas películas como ‘Titanic’.

En medio de tanto debate sobre el futuro del cine, el éxito obtenido por ‘Zootopia 2’ representa un triunfo para Walt Disney Animation Studios, que había enfrentado cuestionamientos sobre su viabilidad en salas de cine tras los resultados mixtos de sus lanzamientos recientes, como ‘Moana 2’ (2024) y ‘Wish: El poder de los deseos’ (2023).

‘Zootopia 2’ también ha sido nominada a los premios Oscar como Mejor Película Animada junto con ‘Arco’, ‘Elio’, ‘KPop Demon Hunters’ y ‘Little Amélie or the Character of Rain’.

Este año, Walt Disney Animation Studios apuesta al estreno de ‘Hexed’ en noviembre. Esta nueva película animada es una historia original que promete explorar temas de magia y folclore.

Todo el éxito de ‘Zootpia 2’ en las últimas semanas ha sido compartido con ‘Avatar: Fire and Ash’, la cual ocupó el primer puesto de la taquilla estadounidense durante cinco semanas consecutivas.

