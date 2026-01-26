Kristen Stewart asegura que en la industria se respeta más a las directoras que a las actrices

A inicios de diciembre del 2025, Kristen Stewart tuvo su debut como directora con el estreno de ‘The Chronology of Water’ y ahora ha estado haciendo promo de la producción por su llegada a los cines comerciales.

Stewart es popularmente conocida por su trabajo como actriz, especialmente por haber protagonizado la saga de ‘Twilight’. Pero ahora, se ha dado cuenta del trato diferente que puede recibir una actriz y una directora en la industria del cine.

En una reciente entrevista que dio a ‘The Times’, dijo: “A las actrices las tratan fatal, debo confesarte. La gente cree que cualquiera puede ser actriz, pero la primera vez que me senté a hablar de mi película como directora, pensé: ¡Guau, qué experiencia tan diferente! Me hablan como si fuera una persona inteligente“.

Durante la misma conversación apuntó: “Existe la idea de que los directores tienen habilidades sobrenaturales, lo cual no es cierto. Es una idea perpetuada por los hombres. No quiero parecer que me estoy quejando todo el tiempo, pero es peor para las actrices que para los actores: las tratan como marionetas, pero no lo son”.

El debut como directora de Stewart tardó porque le costó conseguir financiamiento, se dice que el proyecto estuvo en proceso durante al menos tres años. ‘The Chronology of Water’ es una adaptación de las memorias de la escritora y exnadadora Lidia Yuknavitch, publicadas en 2011. El guion fue escrito por Stewart y Andy Mingo.

En la película se abordan varios temas como el trauma y el abuso sexual, la autodestrucción, las adicciones y la sexualidad. Todos los traumas que atravesó Yuknavitch las pudo canalizar a través de la natación y la escritura.

En esta adaptación cinematográfica la nadadora y escritora es interpretada por Imogen Poots, el elenco está completado por Thora Birch, Jim Belushi, Tom Sturridge y Kim Gordon.

En la reseña publicada por ‘The Hollywood Reporter’, se describe la historia como “un material desafiante, un relato inquebrantable de abuso sexual infantil seguido de años de desaparición: adicción, experimentación sexual y autodestrucción, antes de que la autora encontrara su voz al canalizar su dolor a través de la escritura”.

La crítica también describe ópera prima de Stewart como una obra visualmente impactante y algunos han asegurado que es una “clase magistral de montaje”. Fue filmada en 16mm.

Hay que resaltar que ‘The Chronology of Water’ tuvo su estreno mundial en mayo de 2025 en la sección Un Certain Regard y tras su proyección recibió una ovación de pie de más de 6 minutos.

