Asesor de migración de la Casa Blanca duda del protocolo seguido por los agentes tras muerte de Alex Pretti

El principal asesor de inmigración y jefe adjunto de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, informó este martes la existencia de dudas oficiales sobre el cumplimiento del protocolo por parte de la Patrulla Fronteriza en el incidente que resultó en la muerte del enfermero Alex Pretti en Minnesota.

Miller explicó en declaraciones a CNN que la administración central busca determinar por qué los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) no se ajustaron a las órdenes emitidas.

El asesor manifestó que la Casa Blanca dio indicaciones claras al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de que el personal extra que había sido enviado a Minnesota para la protección de la fuerza debería ser usado para conducir la captura de fugitivos con el fin crear una barrera física entre los equipos de arresto y los manifestantes.

Sin embargo, días antes Miller había calificado a Pretti de “asesino” y “terrorista”. Al ser consultado sobre la ejecución de las maniobras en el terreno, Miller puntualizó: “Estamos evaluando por qué el equipo de CBP pudo no haber seguido ese protocolo”.

Detalles del informe del DHS y postura de Trump

Un informe del Departamento de Seguridad Nacional enviado al Congreso este martes detalló que al menos dos efectivos de la CBP utilizaron sus armas de fuego contra el manifestante. El documento señala que el incidente ocurrió durante un forcejeo físico en el que uno de los oficiales presentes exclamó que Pretti tenía un arma.

Por su parte, el presidente Donald Trump se comprometió a realizar una investigación “honesta” sobre el caso, a pesar de emitir críticas hacia Pretti por la supuesta portación de un arma de fuego. Sin embargo, registros audiovisuales del evento muestran que los agentes dispararon en aproximadamente diez ocasiones por la espalda a Pretti cuando este ya permanecía en el suelo y no portaba armamento.

La muerte de Alex Pretti constituye el segundo fallecimiento de un civil durante las movilizaciones contra las intervenciones migratorias en Mineápolis. Este evento sigue al deceso de Renée Good, ocurrido el pasado 7 de enero bajo condiciones de protesta similares.

