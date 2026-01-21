Incendian estatua de Cristiano Ronaldo en Portugal [VDIEO]

La mañana de este miércoles comenzó con un hecho insólito. Un joven prendió fuego a la estatua de Cristiano Ronaldo ubicada frente al Museo CR7, en Madeira, Portugal.

El hecho se hizo viral en redes sociales gracias a la difusión del mismo joven que se hace llamar en Instagram “zaino.tcc.filipe”. En el video se puede apreciar como el hombre rocía gasolina o un líquido inflamable para luego prenderle fuego y bailar alrededor de las llamas.

🇵🇹 | Na Madeira, individuo arde a estátua de Cristiano Ronaldo enquanto dança de felicidade.



O vídeo está a causar bastante indignação nas redes sociais.

La publicación estuvo acompañada por un mensaje que desató aún más polémica: “Esta es la última advertencia de Dios”.

Horas después del ataque, la Policía de Seguridad Pública de Portugal confirmó en redes sociales que el joven había sido identificado y capturado.

“Se identificó e interceptó al ciudadano responsable de incendiar la estatua de Cristiano Ronaldo junto al Museo CR7 en Funchal”, informaron.

A #PSPMadeira identificou e intercetou o cidadão responsável por atear fogo à estátua de Cristiano Ronaldo junto ao Museu CR7, no Funchal.

La estatua de Cristiano Ronaldo en Madeira fue inaugurada el 21 de diciembre de 2014 frente al Museo CR7 en Funchal. Justo un día después de que el astro luso ganara el Mundial de Clubes con el Real Madrid derrotando a San Lorenzo en la final.

El atacante estuvo presente en la ceremonia y él mismo desveló la estatua que fue hecha por el artista Ricardo Velosa con 1700 libras de bronce (800 kilogramos) y mide 7.87 pies (2,40 metros de altura).

También fue congraciado con la medalla al mérito de la ciudad. El portugués ofreció unas palabras en las que calificó como un momento histórico el homenaje. Posteriormente, incluso bromeó por la apariencia de su estatua.

“La estatua es más linda que yo. Está muy bien hecha, me encantó (…) no esperaba tener una estatua, pero le había dicho a mi familia que los homenajes deben hacerse cuando las personas están vivas”, comentó.



