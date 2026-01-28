Dúo francés de la NBA, Wenbanyama y Yabusele, condenan asesinato de Alex Pretti en Minneapolis

El dúo francés de la NBA, Victor Wembanyama de San Antonio Spurs y Guerschon Yabusele de New York Knicks, alzó la voz y condenó el asesinato de Alex Pretti en Minneapolis en medio de un clima antimigrante y violento de redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

El pasado martes, Wembanyama se unió a Yabusele y declaró que estaba horrorizado por los dos tiroteos mortales en menos de un mes en Minnesota.

Incluso, la estrella de los Spurs no quería comentar la situación tras la pregunta de los periodistas debido a su status de extranjero. Sin embargo, y contradiciendo las recomendaciones del equipo de relaciones públicas, alzó la voz.

“Sí, el equipo de relaciones públicas lo ha intentado, pero no voy a quedarme aquí y dar una respuesta políticamente correcta”, dijo el francés a los reporteros tras del entrenamiento del martes en el Victory Capital Performance Center.

“Todos los días me levanto, veo las noticias y me horrorizo. Me parece una locura que algunas personas puedan hacer que parezca que el asesinato de civiles es aceptable”, añadió.

La declaración del jugador de 21 años llega par de días después de que la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto (NBPA) emitiera un comunicado diciendo que los jugadores de la liga “ya no pueden permanecer en silencio”.

Sus palabras se unen a las de la estrella de New York Knicks Guerschon Yabusele, quien el pasado lunes usó sus redes sociales para responsabilizar al gobierno de a Trump por su accionar.

“No puedo dejar de pensar en los trágicos acontecimientos que se están desarrollando en Minnesota, y aunque soy francés, no puedo permanecer en silencio”, escribió Yabusele en X.

“Lo que está sucediendo es incomprensible. Estamos hablando de asesinatos, son asuntos graves. La situación debe cambiar, el gobierno debe dejar de operar de esta manera. Apoyo a Minnesota”, expresó.

Wenbanyama y Yabusele no han sido los únicos deportistas en alzar la voz contra las redadas mortales de ICE en Minnesota. Steve Kerr, Stephen Curry fueron los primeros en criticar la situación.

El pasado fin de semana, agentes de ICE asesinaron a tiros al segundo ciudadano estadounidense en menos de un mes en Minneapolis.

Alex Pretti, de 37 años y profesión enfermero, fue asesinado en medio de un operativo contra un inmigrante indocumentado, identificado como José Huerta Chuma.

Se trata del segundo asesinato en medio de un operativo de ICE. El primero ocurrió el pasado 7 de enero cuando un agente de ICE disparó fatalmente a Renee Good, también de 37 años.



