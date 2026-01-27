Leyenda de la NFL, John Randle, condena asesinato de Alex Pretti: “Es violencia imprudente”

El asesinato de Alex Pretti en Minneapolis a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha causado un enorme revuelo. Uno de los últimos en alzar la voz fue la leyenda de la NFL, John Randle.

El miembro del Salón de la Fama acudió a sus redes sociales para opinar sobre el tiroteo en Minnesota en medio de un operativo migratorio de ICE y que ya cobró su segunda víctima mortal en menos de un mes.

Randle subió varias fotos a sus stories de Instagram y las acompañó con declaraciones en las que repudió el asesinato de Pretti y la escalada de violencia en los operativos de ICE en Minneapolis.

“No me ha gustado hablar de política en esta cuenta (…) lo digo claramente: no estoy de acuerdo con que la gente sea sacada de sus hogares y que las familias sean destrozadas. No estoy de acuerdo con que a la gente se le niegue el debido proceso”, repudió.

Posteriormente, Randle señaló a la administración de Donald Trump y calificó la escalada de violencia en los operativos de ICE, como “imprudente”.

“No estoy de acuerdo con la violencia imprudente que la administración Trump ha perdonado. No estoy de acuerdo con que la gente sea asesinada en sus propias comunidades”, sentenció.

Stand together & love one another 💜💛 pic.twitter.com/fJVKHYDh82 — john randle (@johnnyrandle93) January 26, 2026

La política no es indiferente para el exjugador de Minnesota Vikings. En agosto de 2024, Randle asistió a la Convención Nacional Demócrata como parte de la delegación de Minnesota. También participó en el anuncio de los votos ceremoniales del estado para la fórmula presidencial Kamala Harris–Tim Walz.

El pasado fin de semana, agentes de ICE asesinaron a tiros al segundo ciudadano estadounidense en menos de un mes en Minneapolis.

Alex Pretti, de 37 años y profesión enfermero, fue asesinado en medio de un operativo contra un inmigrante indocumentado, identificado como José Huerta Chuma.

Se trata del segundo asesinato en medio de un operativo de ICE. El primero ocurrió el pasado 7 de enero cuando un agente de ICE disparó fatalmente a Renee Good, también de 37 años.

Randle es miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional (HOF) desde 2010. Asimismo, es Integrante del NFL 1990s All-Decade Team y del NFL 100th Anniversary All-Time Team, dos selecciones reservadas para los mejores jugadores de la historia.

Ostenta el récord de 137.5 sacks en su carrera. Ningún defensive tackle en la historia de la NFL ha conseguido esa cifra.



