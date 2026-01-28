Jalen Brunson lidera a los Knicks en su tercera victoria consecutiva ante los Kings

Los New York Knicks consiguieron su tercera victoria consecutiva al imponerse 103-87 a los Sacramento Kings, con una destacada actuación de Jalen Brunson, quien volvió a liderar a su equipo en los momentos decisivos.

Brunson fue el máximo referente ofensivo de los Knicks al anotar 28 puntos, incluyendo triples y canastas clave en el último cuarto, periodo en el que Nueva York marcó la diferencia definitiva.

Dominio total de los Knicks en el último cuarto

El partido llegó empatado 72-72 tras tres cuartos, pero los Knicks impusieron condiciones en el cierre con un parcial de 31-15 que dejó sin respuesta a Sacramento.

Mikal Bridges aportó 18 puntos, mientras que Karl-Anthony Towns firmó un sólido doble-doble con 17 puntos y 11 rebotes, siendo clave tanto en ataque como en la lucha bajo los tableros.

Además, OG Anunoby sumó 15 unidades, destacando con una volcada que prácticamente sentenció el encuentro.

Brunson sentencia el partido en el cierre

Towns abrió el último cuarto con un triple y más tarde encestó otro para completar una racha de 8-2 que puso a los Knicks arriba 80-74. Aunque DeMar DeRozan acercó a los Kings con una canasta para el 90-85, Brunson tomó el control total del juego.

El base neoyorquino encestó un triple, dos canastas consecutivas y, tras una falta técnica señalada a Sacramento, añadió un tiro libre y otro triple para completar una racha de 13-0 que llevó el marcador a 103-85, sellando el triunfo.

Sacramento sigue en mala racha

Por los Kings, DeMar DeRozan fue el mejor con 34 puntos, pero no fue suficiente para evitar la sexta derrota consecutiva del equipo. Russell Westbrook aportó 14 puntos, aunque ambos se combinaron para un pobre 3 de 16 en triples, reflejo de una noche complicada desde el perímetro. Sacramento terminó con un 5 de 30 en tiros de tres puntos (16.7%).

El encuentro también tuvo un significado especial para Mike Brown, quien consiguió su primera victoria como entrenador de los Knicks ante Sacramento, el equipo que lo despidió la temporada pasada, dos años después de haber sido nombrado Entrenador del Año de la NBA tras llevar a los Kings a los playoffs de 2023.

Sigue leyendo:

Exjugador de New York Knicks, Chris Dudley, se lanza por segunda vez a la gobernación de Oregón

Steve Kerr y Stephen Curry alzaron la voz por asesinato de Alex Pretti en Minneapolis