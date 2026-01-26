Steve Kerr y Stephen Curry alzaron la voz por asesinato de Alex Pretti en Minneapolis.

El asesinato de Alex Pretti a manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fue el segundo en lo que va de mes en Minneapolis. El pasado domingo, tras la victoria 85-111 de Golden State Warriors ante Minnesota Timberwolves, Steve Kerr y Stephen Curry alzaron la voz sobre lo ocurrido.

Luego del duelo que finalmente se jugó 24 horas después de lo previsto debido a la postergación de la NBA, Kerr salió a rueda de prensa y no se mordió la lengua para crítica el asesinato de Pretti donde se vio involucrada la Patrulla Fronteriza en Minneapolis.

Para el estratega de la NBA, “la sensación en la grada era rarísima” y calificó el encuentro como “uno de los más extraños y tristes” que le ha tocado vivir.

Un Kerr bastante reflexivo apuntó contra los medios de comunicación por la forma en la que se ha hecho la cobertura mediática del caso. El coach insinuó que se está viendo la tragedia como negocio.

“Los medios de comunicación nos están dividiendo con fines lucrativos, con información errónea. Hay tantas cosas ahí fuera que nos resulta muy difícil conciliar. En momentos como estos, hay que apoyarse en los valores, en quién eres y en quién quieres ser, ya sea como individuo o como país. Y creo que eso es lo más importante”, dijo.

“Y eso es lo más triste de todo esto. Es como si ahora mismo estuviéramos enfrentados unos con otros. Y no se puede decir simplemente: ‘Yo tengo razón y el otro está equivocado’. No en el clima actual, en el que nos inundan sin cesar las noticias. ‘Noticias’. Es difícil descifrar qué es real y qué no lo es. Lo que es verdad y lo que no lo es”, añadió.

Posteriormente, Kerr invitó a los ciudadanos a dejar las diferencias ideológicas a un lado para no caer en extremismos y apelar a un sentido de respeto en el que los ciudadanos se puedan cuidar unos con otros.

Por su parte, Stephen Curry sintió la misma vibra que su entrenador en el Target Center. La estrella de la NBA lo describió como “corazones pesados”.

Asimismo, confesó haber estado “pegado al televisor” el pasado sábado cuando se pospuso el partido de Golden State con Minnesota. “Con suerte, la comunidad se unirá y se tomarán las decisiones correctas”, dijo.

Pretti fue el segundo ciudadano estadounidense asesinado a tiros por agentes de ICE en Minneapolis este mes. El incidente ocurrió cuando agentes federales realizaban una operación contra un inmigrante indocumentado, identificado como José Huerta Chuma.

El pasado 7 de enero, un agente de ICE disparó fatalmente a Renee Good, también de 37 años. En ese momento.



