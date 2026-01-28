Justin Bieber actuará en los Premios Grammy 2026

El cantante Justin Bieber actuará en la ceremonia de los premios Grammy 2026, que se celebrarán el próximo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

La Academia de la Grabación confirmó que el artista canadiense regresará al escenario de los Grammy desde su última actuación que realizó en 2022. Bieber está nominado a cuatro premios Grammy este año.

El artista está nominado en la categoría ‘Álbum del Año’ por su álbum ‘Swag‘, su primer disco desde

Justice de 2021. También está nominado a mejor interpretación vocal pop, mejor álbum vocal pop y mejor interpretación de R&B. Bieber ha recibido 27 nominaciones en toda su carrera y ha ganado dos gramófonos, ambos en 2016, en la categoría Mejor Grabación Dance por “Where Are Ü Now” (con Skrillex y Diplo) y Mejor Álbum Pop Vocal por Purpose.

Justin Bieber está regresando de a poco a los escenarios luego de que en 2023 canceló definitivamente todas las fechas de su gira “Justice World Tour“, luego de varios aplazamientos. La gira fue suspendida primero por la pandemia de covid-19 y luego por la enfermedad que le fue detectada el año pasado, el Síndrome de Ramsay Hunt.

La Academia confirmó que las actuaciones musicales de la ceremonia estarán a cargo de Sabrina Carpenter , Clipse y Pharrell Williams. También habrá un segmento con los ocho nominados a mejor artista nuevo de este año : Addison Rae, Alex Warren, Katsete, Leon Thomas, Lola Young, Olivia Dean, Sombr y The Marías.

En los próximos días la Academia anunciará más actuaciones en la ceremonia que reconoce lo mejor de la música durante el último año.

El rapero Kendrick Lamar lidera la lista de nominaciones con un total de 9 menciones por su álbum GNX. La cantante Lady Gaga ocupa el segundo lugar con siete nominaciones por su álbum Mayhem, y en tercer lugar se ubica Bad Bunny, con el álbum Debí Tirar Más Fotos, Sabrina Carpenter, con el álbum Man’s Best Friend, y Leon Thomas, con el álbum MUTT, cada uno con un total de 6 nominaciones.

