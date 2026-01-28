María Celeste Arrarás responde a Myrka Dellanos después de señalar que afectó su carrera

Luego de que Myrka Dellanos afirmara recientemente en un programa de televisión que María Celeste Arrarás insinuó que su salida de Telemundo estuvo relacionada con un romance con Luis Miguel, ahora es Arrarás quien ofrece su versión de lo ocurrido.

En entrevista con ‘Las Top News’, la comunicadora explicó que recuerda los hechos de manera distinta y subrayó que jamás habría querido perjudicar a Dellanos, por quien expresó respeto y admiración tras años de trabajo y amistad compartidos.

“Sólo puedo decirte que recordamos esa historia de manera diferente, pero no pasa nada. Yo jamás haría nada adrede para afectar a Myrka, por quien yo siento un inmenso cariño y con quien he compartido tantos años de amistad a la par de que hemos hecho historia en la televisión”, señaló María Celeste.

Las declaraciones surgen después de que Myrka Dellanos recordara que, según su versión, María Celeste Arrarás comentó en su programa que ella había dejado su carrera por una relación sentimental que no prosperó, algo que la periodista ha negado de forma reiterada.

“Eso no es verdad, eso sale porque María Celeste, que había trabajado conmigo, dice en su programa cuando ella estaba en Telemundo de que yo había renunciado por amor, cuando en realidad eso no tenía nada de cierto”, afirmó Myrka.

Dellanos también relató que en su momento se comunicó directamente con Arrarás para pedirle que corrigiera esa versión.

“Le dije: ‘Mira, por favor, no digas eso porque no es cierto, para nada’”, recordó.

Según explicó, su salida de Primer Impacto respondió a un deseo de crecimiento profesional tras una década en el espacio informativo.

“Yo tuve una situación donde tuve que salir en ese momento, yo ya había llevado 10 años en ‘Primer Impacto’, y yo quería hacer otros proyectos. Estaba haciendo ‘En Exclusiva con Myrka Dellanos’, me dieron la oportunidad de hacer el cambio, de hacer mi propio programa de entrevista, que era lo que yo siempre había querido”, detalló.

Myrka Dellanos agregó que tanto ella como María Celeste Arrarás tomaron caminos distintos en busca de nuevas oportunidades.

“Entonces hice ese cambio, yo no renuncié, me fui de allí al cumplir los 10 años… yo también quería evolucionar y quería mi propio programa”, concluyó.

